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    Кэррик может завершить карьеру этим летом

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик дал понять, что планирует в ближайшее время уйти из футбола.

    «Не уверен, что есть клубы, за которые я хотел бы еще поиграть. Не думаю, что такие вообще существуют. Если мне придется уйти из «МЮ», то я, скорее всего, завершу карьеру», – сказал 35-летний хавбек.

    Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» в конце сезона организует прощальный матч в честь футболиста.

    В нынешнем розыгрыше АПЛ Кэррик провел 11 игр, но не сумел отметиться в них результативными действиями.

    Источник: Skysports

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    03.03.2017 12:40
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