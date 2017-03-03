Кэррик может завершить карьеру этим летом

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик дал понять, что планирует в ближайшее время уйти из футбола.

«Не уверен, что есть клубы, за которые я хотел бы еще поиграть. Не думаю, что такие вообще существуют. Если мне придется уйти из «МЮ», то я, скорее всего, завершу карьеру», – сказал 35-летний хавбек.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» в конце сезона организует прощальный матч в честь футболиста.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Кэррик провел 11 игр, но не сумел отметиться в них результативными действиями.