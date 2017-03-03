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    «МЮ» будет сотрудничать с властями Ростова-на-Дону для обеспечения безопасности своих фанатов

    Сотрудники «Манчестер Юнайтед» будут обеспечивать безопасность своих болельщиков во время выездного матча Лиги Европы с «Ростовом».

    «Для нас очень важны здоровье и безопасность болельщиков «Манчестер Юнайтед», которые отправляются на выездные матчи, чтобы поддержать команду. Мы заранее посещаем все европейские города, в которых играет наш клуб, чтобы внимательно проработать все нюансы. Для обеспечения безопасности наших болельщиков мы плотно сотрудничаем с местными властями и полицией.

    Все болельщики, которые собираются посетить игру в Ростове-на-Дону, будут оповещены о правилах безопасности. Мы получим всю необходимую информацию от Британского консульства в России, добавим к ней то, что увидим сами, и проинформируем всех наших болельщиков. Что касается дополнительных мер безопасности, то этот вопрос находится в руках российских властей и полиции. Мы будем сотрудничать с ними на протяжении всего нашего визита», – сказали представители «Манчестер Юнайтед».

    Первый четвертьфинальный матч Лиги Европы «Ростов» – «Манчестер Юнайтед» состоится в четверг, 9 марта, в 21:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.03.2017 10:04
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 3 марта 2017, 10:50

      Тут болельщиков МЮ из России будет поболя чем самих англосаксов, все тех кого на "Зарю" не пустили поедут теперь в Ростов.

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      Рейтинг: +265

      Dos_Santos > FanatSerj 3 марта 2017, 13:06

      Мне кажется фанатов МЮ в России больше чем фанатов Ростова. Но факт в том что за ростовчан будет топить грубо говоря вся Раша

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > Dos_Santos 3 марта 2017, 14:11

      правильно кажется, после перехода Мхитаряна в МЮ каждый уважающий себя армян в Ростове стал как минимум симпатизировать МЮ ))

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 > FanatSerj 3 марта 2017, 16:25

      Во-первых. Не армян- а армянин...А во -вторых - в команде есть и свои армяне...Да и причем здесь Мхитарян и город Ростов ???? В Москве армяней еще поболее и что, Москва за МЮ болеет???

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > zico2205 3 марта 2017, 17:07

      ага не грузин, а грузинин )))
      Притом, после перехода Мхитаряна в МЮ в местный фан клуб любителей МЮ резко привалило его Ростовских соотечественников.
      Вот такое совпадение.

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