«МЮ» будет сотрудничать с властями Ростова-на-Дону для обеспечения безопасности своих фанатов

Сотрудники «Манчестер Юнайтед» будут обеспечивать безопасность своих болельщиков во время выездного матча Лиги Европы с «Ростовом».

«Для нас очень важны здоровье и безопасность болельщиков «Манчестер Юнайтед», которые отправляются на выездные матчи, чтобы поддержать команду. Мы заранее посещаем все европейские города, в которых играет наш клуб, чтобы внимательно проработать все нюансы. Для обеспечения безопасности наших болельщиков мы плотно сотрудничаем с местными властями и полицией.

Все болельщики, которые собираются посетить игру в Ростове-на-Дону, будут оповещены о правилах безопасности. Мы получим всю необходимую информацию от Британского консульства в России, добавим к ней то, что увидим сами, и проинформируем всех наших болельщиков. Что касается дополнительных мер безопасности, то этот вопрос находится в руках российских властей и полиции. Мы будем сотрудничать с ними на протяжении всего нашего визита», – сказали представители «Манчестер Юнайтед».

Первый четвертьфинальный матч Лиги Европы «Ростов» – «Манчестер Юнайтед» состоится в четверг, 9 марта, в 21:00 по московскому времени.