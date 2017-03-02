Луческу: «В интервью агента Шатова много неправды и провокаций»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал интервью агента Кахора Муминова, который представляет интересы полузащитника Олега Шатова.

«Когда приближаются такие ответственные матчи, непонятно даже откуда идет эта информация, которая создает ажиотаж перед этой игрой. Сложно определить, откуда идет это интервью.

Я разговаривал с этим агентом. Очень много неправды в его интервью, очень много провокаций с его стороны. И если у него есть игрок такого хорошего уровня здесь в «Зените, то, наверное, он должен был подумать перед тем, как дать это интервью и не создавать проблем между Шатовым и остальными ребятами», — сказал Луческу.

4-го марта «Зенит» возобновит выступления в чемпионате России выездным матчем против ЦСКА. Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.