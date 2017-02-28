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  • Агент: «Когда Шатов приехал после операции на базу, Луческу с ним даже не поздоровался»

Агент: «Когда Шатов приехал после операции на базу, Луческу с ним даже не поздоровался»

28 февраля 2017, 10:44
13

Кахор Муминов, представитель компании ProSports Management, сотрудничающей с полузащитником «Зенита» Олегом Шатовым, рассказал о сложных отношениях футболиста с главным тренером сине-бело-голубых Мирчей Луческу.

– Бытует мнение, что Шатов такой футболист, которому постоянно нужна любовь со стороны тренера. Тогда у него вырастают крылья. А вот Луческу – пожалуй, первый специалист в его карьере, который открыто критикует игрока.

– Вы знаете, не только Олег Шатов любит, когда его любят. Уж извините за тавтологию. Миром правит любовь и футболом, в частности! Наибольших успехов добиваются те тренеры, которые во главу угла своей работы ставят именно любовь к подопечным. Другое дело – форма проявления этого чувства может быть разной. Может быть брутальной, а может, наоборот, отеческой, как у Клоппа.

Приведу один пример. Олег перенес операцию по поводу застарелой травмы. До этого он играл с травмой больше года, практически без отпусков. Вызовы в сборную и еврокубки не оставляли ему времени для лечения. При том что в прошлом году в Лиге чемпионов Шатов забил три гола и отдал две результативные передачи. Серьезный показатель. Его все время вызывали в сборную. Все тренеры не подвергали сомнению его уровень. В итоге клуб решил прооперировать Олега, чтобы он вернулся в строй к первому сбору.

– Логично.

– Да. Но когда он приехал после операции на базу, Луческу даже не то что не подошел к нему, не узнал о его состоянии, но даже с ним не поздоровался. Более того, скажу вам, не подошел он к Олегу и на первом сборе в Эмиратах. На контрасте – Хиддинк бы обязательно обнял игрока, пошутил. Голландец к каждому находил особый подход. Для него это вообще не было проблемой. Этакий отец солдату. Мирча – другой. Особенно обидно было Олегу, когда он лежал в Финляндии после операции в палате, на соседней койке лежал прооперированный игрок «Зенита-2». Так тому три раза на дню звонил Радимов, справлялся о здоровье.

В нынешнем сезоне чемпионата России Шатов провел десять матчей, в которых забил один гол и сделал пять результативных передач.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Шатов Олег Луческу Мирча
Комментарии (13)
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bset
1488269524
Просто сейчас большинство приходит в Зенит заработать деньги, не более. Зачем ему о футболистах беспокоиться?
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Урия Гип
1488269617
Ну не узнал и ладно. Много там теперь всяких, и Шатов ничем не лучше прочих.
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Эрк
1488270272
Очень странно, потому что если Луческу находил ключи к бразильцам (склонным к панибратству), то и тут не должно было быть проблем. Наверное какой-то конфликт.
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kykyi
1488270778
Что то больно много говорит представитель компании сотрудничающей с Шатовым. Переводят в дубль, сажают на лавку, продают?
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FanatSerj
1488273177
какие же все звездатые у нас паспортисты, ей богу хуже девочек в ПМС. Обижаются.... то что им внимание не уделяют! Да с такими зарплатами, простите, их ипать по все мета надо и они все равно улыбчивые должны ходить!!!
Вот не будет у нашей сборной какого то прогресса пока там такие игрочишки будут, которые своё "Я" ставят выше команды.
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hunta
1488278941
Не поздоровался.., а зряплату выплатил.., вот если бы зажал ( себе любимому ), тогда, точно, надо обижаться...
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Zenit-84
1488280266
голландца в студию!
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Garrincha58
1488290206
гнать надо поганой метлой Дюкова и Митрофанова засиделись там не теплых местах, а толку ноль, все зло от них
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за ЦСКА с 1980г
1488301755
Сдаётся мне,что Шатову за что то воздаётся..
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ZENIT-59
1488361873
ZENIT-59Если это правдивая информация , то в команде не всё гладко. Когда Луческу был в Шахтёре о разладе с игроками я не слышал.Там как -будто было спокойно. Тренер говорит на 6 языках, почти всех может понять без переводчика. По последней игре я видел сплочённый коллектив.Поэтому есть сомнения в этой информации
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