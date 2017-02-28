Агент: «Когда Шатов приехал после операции на базу, Луческу с ним даже не поздоровался»

Кахор Муминов, представитель компании ProSports Management, сотрудничающей с полузащитником «Зенита» Олегом Шатовым, рассказал о сложных отношениях футболиста с главным тренером сине-бело-голубых Мирчей Луческу.

– Бытует мнение, что Шатов такой футболист, которому постоянно нужна любовь со стороны тренера. Тогда у него вырастают крылья. А вот Луческу – пожалуй, первый специалист в его карьере, который открыто критикует игрока.

– Вы знаете, не только Олег Шатов любит, когда его любят. Уж извините за тавтологию. Миром правит любовь и футболом, в частности! Наибольших успехов добиваются те тренеры, которые во главу угла своей работы ставят именно любовь к подопечным. Другое дело – форма проявления этого чувства может быть разной. Может быть брутальной, а может, наоборот, отеческой, как у Клоппа.

Приведу один пример. Олег перенес операцию по поводу застарелой травмы. До этого он играл с травмой больше года, практически без отпусков. Вызовы в сборную и еврокубки не оставляли ему времени для лечения. При том что в прошлом году в Лиге чемпионов Шатов забил три гола и отдал две результативные передачи. Серьезный показатель. Его все время вызывали в сборную. Все тренеры не подвергали сомнению его уровень. В итоге клуб решил прооперировать Олега, чтобы он вернулся в строй к первому сбору.

– Логично.

– Да. Но когда он приехал после операции на базу, Луческу даже не то что не подошел к нему, не узнал о его состоянии, но даже с ним не поздоровался. Более того, скажу вам, не подошел он к Олегу и на первом сборе в Эмиратах. На контрасте – Хиддинк бы обязательно обнял игрока, пошутил. Голландец к каждому находил особый подход. Для него это вообще не было проблемой. Этакий отец солдату. Мирча – другой. Особенно обидно было Олегу, когда он лежал в Финляндии после операции в палате, на соседней койке лежал прооперированный игрок «Зенита-2». Так тому три раза на дню звонил Радимов, справлялся о здоровье.

В нынешнем сезоне чемпионата России Шатов провел десять матчей, в которых забил один гол и сделал пять результативных передач.