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    «Ливерпуль» летом хочет приобрести полузащитника «РБ Лейпцига»

    Полузащитник «РБ Лейпцига» Наби Кейта попал в сферу интересов «Ливерпуля». По информации источника, английский клуб во время летнего трансферного окна планирует усилить среднюю линию и приобрести 22-летнего гвинейца.

    Напомним, Кейта перешел в «РБ Лейпциг» летом минувшего года. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до середины 2020 года.

    По данным Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет 18 миллионов евро. В нынешнем сезоне Кейта провел за немецкую команду в Бундеслиге 20 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и шестью результативными передачами.

    Источник: Goal.com

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    01.03.2017 22:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 2 марта 2017, 23:50

      О, да. Это, конечно топ-уровня игрок(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38

      evge78 1 марта 2017, 23:20

      А мне бы хотелось увидеть Мамаду Сако в центре обороны, А Юргена Клоппа вместе Лукасом Лейвой где-нибудь далеко-далеко от г. Ливерпуль.

      -1
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