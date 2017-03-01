«Ливерпуль» летом хочет приобрести полузащитника «РБ Лейпцига»

Полузащитник «РБ Лейпцига» Наби Кейта попал в сферу интересов «Ливерпуля». По информации источника, английский клуб во время летнего трансферного окна планирует усилить среднюю линию и приобрести 22-летнего гвинейца.

Напомним, Кейта перешел в «РБ Лейпциг» летом минувшего года. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до середины 2020 года.

По данным Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет 18 миллионов евро. В нынешнем сезоне Кейта провел за немецкую команду в Бундеслиге 20 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и шестью результативными передачами.