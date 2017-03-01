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    Мэрия Рима наградит Раньери за работу в «Лестере»

    Мэрия Рима наградит бывшего главного тренера «Лестера» Клаудио Раньери за работу в английском клубе. Сообщается, что Раньери был приглашен в Капитолий, где он встретится с мэром и администрацией столицы Италии.

    Напомним, ранее специалист был отправлен в отставку со своего поста. 65-летний итальянец возглавил «лис» в 2015 году и в первом же сезоне привел команду к историческому чемпионству, за что был назван лучшим тренером мира 2016 года по версии ФИФА.

    Добавим, что ранее появилась информация, согласно которой болельщики начали сбор денег на возведение статуи в честь Раньери.

    Источник: Football Italia

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    01.03.2017 22:03
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