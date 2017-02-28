Куман: «Возглавлю ли я «Барселону»? В футболе бывает все, но мне хочется остаться в «Эвертоне»

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман опроверг информацию, согласно которой он может возглавить «Барселону». Напомним, 53-летний специалист входил в тренерский штаб каталонского клуба в период с 1998 по 2000 год.

«На данный момент я не думаю о других командах, потому что у меня есть действующий контракт с «Эвертоном». В футболе бывает всякое, но мне хочется остаться в английском клубе и строить большой проект», – сказал Куман.

На данный момент возглавляемый им «Эвертон» занимает в турнирной таблице АПЛ седьмое место, имея в активе 23 очка.