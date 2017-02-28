Раньери хочет остаться в АПЛ несмотря на предложения из Италии и Китая

Уволенный из «Лестера» итальянский тренер Клаудио Раньери намерен продолжить карьеру в чемпионате Англии. Для 65-летнего специалиста работа в АПЛ является приоритетным направлением.

После увольнения Раньери уже получил несколько предложений. Они поступили от клубов итальянской Серии А, а также из китайской Суперлиги. Однако на данный момент итальянец рассчитывает поработать в Англии.

Напомним, в мае прошлого года Раньери привел «Лестер» к сенсационному чемпионству в АПЛ, за что позже удостоился награды лучшему тренеру года по версии ФИФА.

Как «Лестер» уничтожил «Ливерпуль» в первом матче без Раньери