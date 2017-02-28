Президент «Лестера» заявил, что игроки не причастны к увольнению Раньери

Президент «Лестер Сити» Вичай Шриваддханапрабха дал понять, что игроки не имеют отношения к увольнению главного тренера команды Клаудио Раньери.

Ранее сообщалось, что четыре футболиста «лис» провоцировали отставку итальянского специалиста.

«Конечно, это тяжелое решение, но мы должны были действовать в интересах клуба. Несправедливо, что в увольнении обвиняют игроков, которые к этому абсолютно не причастны. Это решение приняло руководство «Лестера».

Сейчас нам необходимо объединиться и сохранить прописку в АПЛ на следующий сезон», – сказал Шриваддханапрабха.

Напомним, что в первом матче после увольнения Раньери «Лестер» одержал победу над «Ливерпулем» (3:1).