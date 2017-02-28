Аллегри: «Учу ли я испанский, чтобы тренировать «Барселону»? В школе у меня были проблемы даже с итальянским!»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился планами на оставшуюся часть сезона и прокомментировал слухи о работе с «Барселоной».

«На данный момент у нас осталось 12 матчей в Серии А, две игры в Кубке Италии и возможность пройти в следующий этап Лиги чемпионов. Дальше — посмотрим. Мы постараемся растянуть календарь, увеличив количество игр. Ведь сидеть без официальных матчей — невыносимо скучно.

Учу ли я испанский, чтобы тренировать «Барселону»? В школе у меня были проблемы даже с итальянским! На данный момент я владею туринским диалектом, поэтому все хорошо», — цитирует итальянца La Gazzetta dello Sport.

Ранее Аллегри сообщил об исчерпании конфликта с Леонардо Бонуччи.

После 26-ти туров чемпионата Италии «Ювентус» лидирует в чемпионской гонке.