Аленичев: «Как Адриано адаптируется в новой команде?»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев не торопится оценивать трансфер столичного клуба бразильца Луиса Адриано из «Милана».

«Осенью я был на стажировке в «Милане», провел там 12 дней. На тренировках Адриано выглядел неплохо. Но он почти не играл. Значит, у Винченцо Монтеллы были на то объективные причины. Будь бразилец в порядке, он не уступил бы в конкуренции.

Все мы помним его по «Шахтеру», но как он адаптируется в новой команде? Как освоится на тяжелых и холодных весенних полях? Этого сегодня не знает никто. 50 на 50», – сказал Аленичев.

Предыдущим клубом Адриано был итальянский «Милан», в который он перешел из донецкого «Шахтера» летом 2015 года. Всего за «россонери» бразилец провел 33 матча и забил четыре мяча. Также в активе форварда значатся четыре поединка в рядах национальной сборной Бразилии.