Болельщики «Фиорентины» провели акцию протеста на базе клуба

Фанаты «Фиорентины» сегодня утром провели акцию протеста против клуба. 300 болельщиков собрались на базе команды, где выкрикивали оскорбления в адрес футболистов, главного тренера и владельцев клуба из Флоренции.

Сообщается, что фанаты выражали свое недовольство результатами «Фиорентины» в нынешнем сезоне, а также тем, что руководство команды выделило недостаточно денег на трансферы этой зимой.

Напомним, что по итогам 25-ти туров «Фиорентина» занимает восьмую строчку в турнирной таблице Серии А.