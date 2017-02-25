За несколько часов до увольнения Раньери президент «Лестера» купил вина на 500 тысяч

Президент «Лестера» Вишай Шривадданапрабха за несколько часов до увольнения Клаудио Раньери с поста главного тренера команды потратил на вино 500 тысяч евро. Об этом рассказал вице-председатель «Вест Хэма» Карен Брейди.

«Во время встречи с Шривадданапрабха он сказал мне, что через несколько часов уволит Раньери. Потом он совсем буднично пошел и оплатил счет в 500 тысяч евро за вино и шампанское. Предполагаю, что выплата компенсации перед Раньери – это мелочи», – сказал Брейди.

Напомним, ранее сообщалось, что за досрочное расторжение контракта руководство «лис» выплатит итальянскому специалисту 3,5 миллиона евро в качестве компенсации. Раньери возглавлял «Лестер» с 2015 года, а по итогу прошлого сезона привел команду к первому в истории клуба чемпионству.