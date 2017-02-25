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  • За несколько часов до увольнения Раньери президент «Лестера» купил вина на 500 тысяч

За несколько часов до увольнения Раньери президент «Лестера» купил вина на 500 тысяч

25 февраля 2017, 17:37
7

Президент «Лестера» Вишай Шривадданапрабха за несколько часов до увольнения Клаудио Раньери с поста главного тренера команды потратил на вино 500 тысяч евро. Об этом рассказал вице-председатель «Вест Хэма» Карен Брейди.

«Во время встречи с Шривадданапрабха он сказал мне, что через несколько часов уволит Раньери. Потом он совсем буднично пошел и оплатил счет в 500 тысяч евро за вино и шампанское. Предполагаю, что выплата компенсации перед Раньери – это мелочи», – сказал Брейди.

Напомним, ранее сообщалось, что за досрочное расторжение контракта руководство «лис» выплатит итальянскому специалисту 3,5 миллиона евро в качестве компенсации. Раньери возглавлял «Лестер» с 2015 года, а по итогу прошлого сезона привел команду к первому в истории клуба чемпионству.

Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Лестер Раньери Клаудио
Комментарии (7)
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Gullit 76
1488033811
Так это не он,а вино решение принимало!Пожалеет ещё!
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Manilov
1488033999
Мамаева с Кокориным в гости ждет. ;) Типа "И мы тут не пальцем деланные"
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Андреич
1488034087
Это приличный лот. И, скорее всего, лет через 7 он его перепродаст втрое дороже.
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forward33
1488034275
Походу всей командой отмечают уход "ужасного" Раньери, а буквально неделю назад говорили мы поддерживаем Раньери, да видим как)))
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marslond
1488034968
Почему «Лестер» проваливает чемпионат Англии https://bombardir.ru/posts/2526
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Бриг
1488037156
Индусы это те же цыгане, только некоторые богаче, но все равно уроды.
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zadira56
1488037279
А Клаудио Раньери столько выпьет?)
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