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Белоус считает, что ЦСКА не сможет вклиниться в борьбу за чемпионство

25 февраля 2017, 16:35
10

Экс-генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус высказал мнение, что основными кандидатами на чемпионский титул в РФПЛ остаются «Спартак» и «Зенит». Он считает, что ЦСКА будет тяжело бороться с красно-белыми и сине-бело-голубыми за победу в первенстве.

«Думаю, «Спартак» и «Зенит» являются главными претендентами на первое место. А ЦСКА будет наступать им «на пятки» и станет, наверное, все-таки третьей командой. Хотя они всегда ставят задачу быть первыми.

Трансферная кампания красно-белых? Достаточно сказать, что они вернули своего воспитанника Александра Самедова. Несмотря на зрелый возраст, он уже доказал, что является одним из лучших на своей позиции. Плюс приобретены еще несколько хороших футболистов, они не настолько однозначны, но надеюсь, что Луис Адриано быстро адаптируется в российском чемпионате, а качество его игры будет соответствовать желанию тренеров «Спартака».

«Зенит» с одной стороны приобрел ряд сильных игроков, но насколько Молло, блиставший в самарских «Крыльях Советов», сможет заиграть в новой команде? Это пока загадка. Я надеюсь, что очень интересный футболист сможет раскрыться. Но критики в его адрес много, и найдут ли ему место в основном составе – это тоже вопрос. Потому что сейчас очень здорово выглядит Данни, и я думаю, что он будет главной звездой команды», – сказал Белоус.

После 17-ти туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу, опережая «Зенит» на пять очков. ЦСКА идет третьим и отстает от петержбурцев на три балла. В первой встрече после возобновления чемпионата армейцы примут сине-бело-голубых на своем поле в рамках 18-го тура.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Зенит
Комментарии (10)
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BarStep
1488031686
Мне кажется, что он не прав. Все в межсезонье "жужжат" вокруг СпаМа и Зенита..., а эти парни вполне себе могут выскочить из засады....
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mialkov
1488032899
То, что армейцы будут биться в каждом матче за победу - сомнения не вызывает, никогда за ними не наблюдалось "опускания рук". А значит, ни Спартаку, ни Зениту - спокойной концовки чемпионата не будет. Но это только добавит интерес к нашему первенству!
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marslond
1488035376
Сможет не сможет гадание на кофейной гуще, посмотрим во второй половине сезона по игре и самоотдаче.
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СашкаГуров
1488036900
глупец
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Dellleone
1488037006
Время лучший судья.
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KorolShut
1488038142
За ростовом бы следил за своим
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neofizer
1488042146
об МЮ лучше думай..
Ответить
GM
1488050118
Сегодня заголовки на сайте пишет мясная команда? Уже третий или четвертый за день "эксперД" с "мнением" о том, что СпаМ и Зенит сохранят свои места. Пешыте исчо, собаки лают - караван идет ;)
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