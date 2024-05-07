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    Радимов дал совет Галактионову по Дзюбе

    Владислав Радимов жестко отреагировал на слова Леонида Гольдмана – представителя нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

    • Гольдман обвинил клуб и главного тренера Михаила Галактионова в предвзятом отношении к Дзюбе.
    • Он считает, что форвард не играет по неспортивным причинам.

    «Когда Дзюба приходил в «Локо», он говорил, что Галактионов – супертренер, мужик. Мы за него бьемся и так далее. Сейчас агент говорит, что изменилось отношение Галактионова.

    Но если он так себя ведет? Он выходит абсолютно растренированный к началу чемпионата, являясь действующим игроком, откровенно ржет на серии пенальти с «Балтикой»... Наверное, изменится и у тренера отношение.

    Но, повторюсь, год назад Дзюба говорил одно – настоящий мужик, мы его любим, за него играем, а что изменилось-то сейчас, если он такой хороший мужик и тренер?

    То, что он тебя посадил, стал плохим сразу? По-моему, это абсолютно не красит Дзюбу. Ты переобуваешься на ходу и мечешь дерьмо в тренера, который рядом с тобой.

    Я бы на месте Галактионова не брал бы его больше в заявку. Вот такой мой совет Михаилу Михайловичу.

    Дзюба в зеркало пусть посмотрит, что он выходит и еле стоит, не бегает, что это такое? А Галактионова, если он поставит Дзюбу, другие футболисты спросят, мол, тренер, я тренируюсь, бегаю, а ты его ставишь...

    У Сулейманова может не получаться что-то, но он носится вон как!» – сказал Радимов.

    • Дзюба в «Локо» с февраля 2023 года.
    • В этом сезоне в его активе 4+4 в 26 матчах.
    • Если игрок наберет 10 голевых действий, то с ним должны автоматически продлить контракт.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.05.2024 21:59
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    Комментарии (1)
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    sochi-2013
    1715145521
    Радимов жжет! Сегодня читаю второй разумный и и обоснованный разбор.
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