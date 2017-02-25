«Лестер» заплатит Раньери 3,5 миллиона за досрочное расторжение контракта

Увольнение Клаудио Раньери с поста главного тренера обойдется руководству «Лестера» примерно в 3,5 миллиона евро. Именно такую компенсацию в течение следующих 12-ти месяцев получит итальянец за досрочное освобождение его от занимаемой должности.

Напомним, что минувшим летом 65-летний специалист заключил с «лисами» новое соглашение сроком на четыре года.

Раньери встал у руля «Лестера» в июле 2015 года. По итогам прошлого сезона он завоевал чемпионский титул АПЛ. В текущем чемпионате Англии «лисы» на данный момент располагаются на 17-й строчке в турнирной таблице в одном очке от зоны вылета.