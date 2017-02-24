Конте: «Увольнение Раньери – очень серьезное решение»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте признался, что не торопится звонить для поддержки своему другу Клаудио Раньери, уволенному из «Лестера».

«Очень жаль, что Клаудио уволен. Меня это расстроило как его друга и как тренера. Он мой друг и очень хороший человек, а также очень хороший тренер. Всего 6 месяцев назад он с клубом победил в чемпионате Англии. Он осуществил мечту и помог команде выиграть трофей.

Без сомнения, позвоню ему, но сейчас лучше подождать. Я понимаю сложившуюся ситуацию и его разочарование. Вполне естественно, что после случившегося я должен поговорить с ним и выразить поддержку, потому что это очень серьезное решение», – сказал Конте.

Напомним, что в минувший четверг было объявлено об увольнении Раньери с поста главного тренер «Лестера».