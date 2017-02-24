Янг вынужден будет остаться в «МЮ» до лета

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг продолжит выступления за английский клуб. Ранее сообщалось, что 31-летний футболист близок к переходу в китайский «Шаньдун Лунен». Но сегодня стало известно, что стороны не смогли прийти к общему знаменателю при обсуждении личного контракта. Янг вынужден будет остаться в «МЮ» до окончания сезона.

Напомним, что китайский клуб возглавляет Феликс Магат. «Шаньдун Лунен» предложил Янгу зарплату в 16 миллионов фунтов за три года, а «МЮ» – 10 миллионов. В текущем розыгрыше Премьер-лиги хавбек провел шесть матчей, в которых заработал лишь одну желтую карточку.