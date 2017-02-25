Примера. «Алавес» одержал волевую победу над «Валенсией»

В матче 24-го тура Примеры «Валенсия» в гостях в меньшинстве потерпела поражение от «Алавеса» со счетом 1:2. Победный гол в составе хозяев спустя минуту после выхода на замену забил Александар Катай.

Таким образом, «Алавес» набрал 33 очка и поднялся на 10-е место в турнирной таблице. В активе «Валенсии», прервавшей трехматчевую безвыигрышную серию в чемпионате Испании, – 26 баллов и 14-я позиция.

Чемпионат Испании. Примера. 24-й тур

Алавес – Валенсия – 2:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Солер, 70; 1:1 – Гомес, 78; 2:1 – Катай, 86.

Удаление: нет – Орельяна, 88.

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