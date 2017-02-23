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    Данни: «Я не обижаюсь на Луческу»

    Полузащитник «Зенита» Данни заявил, что не обижается на замену в матче плей-офф Лиги Европы против «Андерлехта« (3:1). Игрок был заменен главным тренером питерской команды Мирчей Луческу под занавес встречи.

    «Я не обижен на тренера, что меня заменили в конце матча, значит, так было нужно. Сегодня мы играли лучше, были настоящей командой. Тем более что играли дома. Но не получилось», – сказал футболист.

    Напомним, бельгийский клуб вышел в следующую стадию турнира за счет гола, забитого на выезде.

    Луческу сдержал обещание, но вылетел из Лиги Европы

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.02.2017 23:39
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17971

      арейская 24 февраля 2017, 05:58

      А чего обижаться-то, не на 10-же минут вышел, а отыграл почти весь матч

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 24 февраля 2017, 00:03

      Настоящий капитан!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop > ЖОРРО 24 февраля 2017, 01:47

      Зенит, ты обещал вулкан страстей.!... Хрррр-ю... Ты всё уже, закончил? Жаль..И я оргазма не постигла, хотя чуть-чуть немножко было.... Хи.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > GoLenaStop 24 февраля 2017, 02:09

      Вулкан страстей конечно был,
      И столько отдали все сил...
      Но гол в конце всё изменил,
      Зенит игрой не посрамил!

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