Данни: «Я не обижаюсь на Луческу»

А чего обижаться-то, не на 10-же минут вышел, а отыграл почти весь матч
Полузащитник «Зенита» Данни заявил, что не обижается на замену в матче плей-офф Лиги Европы против «Андерлехта« (3:1). Игрок был заменен главным тренером питерской команды Мирчей Луческу под занавес встречи.
«Я не обижен на тренера, что меня заменили в конце матча, значит, так было нужно. Сегодня мы играли лучше, были настоящей командой. Тем более что играли дома. Но не получилось», – сказал футболист.
Напомним, бельгийский клуб вышел в следующую стадию турнира за счет гола, забитого на выезде.
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