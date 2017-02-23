Данни: «Я не обижаюсь на Луческу»

Полузащитник «Зенита» Данни заявил, что не обижается на замену в матче плей-офф Лиги Европы против «Андерлехта« (3:1). Игрок был заменен главным тренером питерской команды Мирчей Луческу под занавес встречи.

«Я не обижен на тренера, что меня заменили в конце матча, значит, так было нужно. Сегодня мы играли лучше, были настоящей командой. Тем более что играли дома. Но не получилось», – сказал футболист.

Напомним, бельгийский клуб вышел в следующую стадию турнира за счет гола, забитого на выезде.

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