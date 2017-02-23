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Моуринью недоволен календарем для «Манчестер Юнайтед»

23 февраля 2017, 11:30
9

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выступил с критикой в адрес руководства Федерации футбола Англии из-за неудобного календаря для его клуба.

«Я очень удивлен и обеспокоен тем фактом, что решение насчет даты четвертьфинала Кубка Англии было принято до того, как мы узнаем своего соперника в Европе. Сейчас мы еще не знаем, где будем играть, никто не знает, где пройдут первый и ответный матчи.

При этом в понедельник мы играем против «Челси», а потом нас ждет ответный матч Лиги Европы где-нибудь в России, Турции или Греции. Федерация снова ставит свои интересы выше интересов клубов. И до этого никому нет дела», – приводит слова Моуринью Reuters.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, обыграв «Сент-Этьен» по сумме двух матчей со счетом 4:0.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Моуринью Жозе
Комментарии (9)
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Lester84
1487839460
Недовольство передается по наследству. Фергюсон тоже был вечно недоволен календарем МЮ
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AndresLoko
1487841149
имеет право..
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murakami777
1487842337
в своем репертуаре)))
Ответить
Asbjorn
1487842556
Он всем недоволен
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Gullit 76
1487842759
МЮ нужно в чемпионате попадать в лигочемпионскую четвёрку! Как только Маур будет в этом уверен Лига Е отойдёт на 2-3 план.Он готовит почву под возможный плохой результат в следующем раунде.Он всё просчитал!
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Armagiddon
1487847638
Нет друзья серьезно. Не надо писать, что он такой плохой. Он правду говорит Посмотрите календарь!!! Он реально чутка жесткий. Очень много турниров. А сливать не хочет. Наоборот правильно делает, что не сливает. Но есть плюсы. Зато он может делать ротацию и можно сказать что все игроки задействованы в играх
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demir301
1487850219
И недоволен по делу!
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Wiz94
1487850644
А чего он жалуется. Они на острове находятся, им в ЛЕ всё равно в гости на самолёте лететь, и если даже они пару лишних часов в пути пробудут никак на команде не скажется.
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mihail200606
1487854697
этот балабол когда нибудь чем нибудь доволен...
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