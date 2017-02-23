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    Моуринью недоволен календарем для «Манчестер Юнайтед»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выступил с критикой в адрес руководства Федерации футбола Англии из-за неудобного календаря для его клуба.

    «Я очень удивлен и обеспокоен тем фактом, что решение насчет даты четвертьфинала Кубка Англии было принято до того, как мы узнаем своего соперника в Европе. Сейчас мы еще не знаем, где будем играть, никто не знает, где пройдут первый и ответный матчи.

    При этом в понедельник мы играем против «Челси», а потом нас ждет ответный матч Лиги Европы где-нибудь в России, Турции или Греции. Федерация снова ставит свои интересы выше интересов клубов. И до этого никому нет дела», – приводит слова Моуринью Reuters.

    Напомним, что «Манчестер Юнайтед» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, обыграв «Сент-Этьен» по сумме двух матчей со счетом 4:0.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.02.2017 11:30
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 23 февраля 2017, 15:58

      этот балабол когда нибудь чем нибудь доволен...

      0
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      Рейтинг: +27

      Wiz94 23 февраля 2017, 14:50

      А чего он жалуется. Они на острове находятся, им в ЛЕ всё равно в гости на самолёте лететь, и если даже они пару лишних часов в пути пробудут никак на команде не скажется.

      0
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      Рейтинг: +95

      demir301 23 февраля 2017, 14:43

      И недоволен по делу!

      0
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      Рейтинг: +140

      Armagiddon 23 февраля 2017, 14:00

      Нет друзья серьезно. Не надо писать, что он такой плохой. Он правду говорит Посмотрите календарь!!! Он реально чутка жесткий. Очень много турниров. А сливать не хочет. Наоборот правильно делает, что не сливает. Но есть плюсы. Зато он может делать ротацию и можно сказать что все игроки задействованы в играх

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 23 февраля 2017, 12:39

      МЮ нужно в чемпионате попадать в лигочемпионскую четвёрку! Как только Маур будет в этом уверен Лига Е отойдёт на 2-3 план.Он готовит почву под возможный плохой результат в следующем раунде.Он всё просчитал!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 23 февраля 2017, 12:35

      Он всем недоволен

      -1
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      Рейтинг: +132

      murakami777 23 февраля 2017, 12:32

      в своем репертуаре)))

      0
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      Рейтинг: +333

      AndresLoko 23 февраля 2017, 12:12

      имеет право..

      0
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 23 февраля 2017, 11:44

      Недовольство передается по наследству. Фергюсон тоже был вечно недоволен календарем МЮ

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