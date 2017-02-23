Раньери доволен результатом игры с «Севильей»

результат неплох,но если судить по игре,то довольствоваться нечем абсолютно лисам!!!их банально перебегали,защита не успевала и счет мог быть разгромным в пользу испанцев...Севилья в этом сезоне оч достойно смотрится!
Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Севильи» (1:2). Итальянский специалист признался, что доволен игрой и результатом.
«Мы знали, что соперник лучше нас, они очень хорошо владеют мячом. Нам же приходилось терпеть. «Севилья» показала игру высокого уровня, но мы играли сердцем. Я удовлетворен. «Лестеру» было важно продолжать показывать свою игру и играть в свой футбол», – сказал Раньери.
Напомним, что ответная встреча «Лестер Сити» – «Севилья» пройдет 14 марта в Англии.