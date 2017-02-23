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    Раньери доволен результатом игры с «Севильей»

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Севильи» (1:2). Итальянский специалист признался, что доволен игрой и результатом.

    «Мы знали, что соперник лучше нас, они очень хорошо владеют мячом. Нам же приходилось терпеть. «Севилья» показала игру высокого уровня, но мы играли сердцем. Я удовлетворен. «Лестеру» было важно продолжать показывать свою игру и играть в свой футбол», – сказал Раньери.

    Напомним, что ответная встреча «Лестер Сити» – «Севилья» пройдет 14 марта в Англии.

    Источник: BBC

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    23.02.2017 01:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +115

      BRooney 24 февраля 2017, 21:13

      результат неплох,но если судить по игре,то довольствоваться нечем абсолютно лисам!!!их банально перебегали,защита не успевала и счет мог быть разгромным в пользу испанцев...Севилья в этом сезоне оч достойно смотрится!

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