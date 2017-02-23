Раньери доволен результатом игры с «Севильей»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Севильи» (1:2). Итальянский специалист признался, что доволен игрой и результатом.

«Мы знали, что соперник лучше нас, они очень хорошо владеют мячом. Нам же приходилось терпеть. «Севилья» показала игру высокого уровня, но мы играли сердцем. Я удовлетворен. «Лестеру» было важно продолжать показывать свою игру и играть в свой футбол», – сказал Раньери.

Напомним, что ответная встреча «Лестер Сити» – «Севилья» пройдет 14 марта в Англии.