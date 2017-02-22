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    Рейнгольд: «1:0 с «Фенербахче» – трагедия. В Турции «Краснодар» ждет кромешный ад»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением об ответном матче 1/16 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и «Фенербахче». Напомним, в первой игре российский клуб одержал победу с минимальным счетом 1:0.

    «Я не согласен с теми, кто считает, что 1:0 дома против «Фенербахче» – это отличный результат. Этот результат – трагедия. На ответной игре «Краснодару» устроят кромешный ад. Я играл в Турции. Знаю, что это такое. Выдержит ли «Краснодар» такой напряг? Думаю, нет. «Фенербахче» их не отпусти», – считает Рейнгольд.

    Ответная встреча пройдет сегодня в Турции и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию данного поединка.

    Источник: «Советский спорт»

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    22.02.2017 18:24
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +12

      Гр 22 февраля 2017, 23:03

      Старый мудак

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 22 февраля 2017, 22:25

      Ты Е..........Й ?? А ??

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > Юрэс 23 февраля 2017, 09:11

      ага еврей

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      Karel1977 22 февраля 2017, 22:05

      беспонтовый ты дядька рэйгон...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103

      romario605 22 февраля 2017, 22:01

      Такие высказывания мне не понятны, то что ты слабый характером, не значит что все такие!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11234

      alp 22 февраля 2017, 21:27

      старый идиот опять обосрался

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2382

      kazak161 22 февраля 2017, 21:25

      Ад говоришь?Не много ли берешь на себя роль сатаны?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +527

      трениришко 22 февраля 2017, 21:19

      а если выдержит, как за базар отвечать будешь волера?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11234

      alp > трениришко 22 февраля 2017, 21:28

      когда эта плесень на что-нибудь гадит, это что то делает ровно наоборот

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +527

      трениришко > трениришко 22 февраля 2017, 21:53

      Ну что волера как за базар отвечать будешь?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 22 февраля 2017, 19:30

      иди на хрен, козлина старая..
      твоему спартаку вон киприоты устроили ад.. даже если краснодар и не пройдет дальше, то у них хоть игра есть за которую не стыдно и желание бороться

      6
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    • ...
      Рейтинг: +147

      aguila_real 22 февраля 2017, 19:17

      слишком категорично и примитивно рассуждает

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 22 февраля 2017, 18:42

      Не будет у Краснодара проблем. Я тук думаю. Надеюсь.

      4
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