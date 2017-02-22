Рейнгольд: «1:0 с «Фенербахче» – трагедия. В Турции «Краснодар» ждет кромешный ад»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением об ответном матче 1/16 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и «Фенербахче». Напомним, в первой игре российский клуб одержал победу с минимальным счетом 1:0.

«Я не согласен с теми, кто считает, что 1:0 дома против «Фенербахче» – это отличный результат. Этот результат – трагедия. На ответной игре «Краснодару» устроят кромешный ад. Я играл в Турции. Знаю, что это такое. Выдержит ли «Краснодар» такой напряг? Думаю, нет. «Фенербахче» их не отпусти», – считает Рейнгольд.

Ответная встреча пройдет сегодня в Турции и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию данного поединка.