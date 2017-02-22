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    Раньери: «Не предполагал, что этот сезон будет таким. Нас настигло похмелье»

    Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Севильи» подчеркнул, что нынешний сезон складывается для его команды не лучшим образом. Также специалист признался, что высоко оценивает работу, которую проделал наставник «Севильи» Хорхе Сампаоли.

    «Прошлый сезон был чудесным; в этом все валится из рук. Я предполагал, что нас может настичь своего рода похмелье. Но не предполагал, что оно будет таким. Мы явные аутсайдеры. Но мы здесь, мы готовы играть, готовы биться.

    Хорхе Сампаоли – элитный представитель тренерской профессии. Он и его «Севилья» проводят отличный сезон. Сменить Уная Эмери, изменить стиль игры, но сохранить высокие позиции в стране и в Европе – дорогого стоит. Тот факт, что команда играет так, как того желает ее тренер, что она может быстро перестроиться по ходу игры, – в этом всем его огромная заслуга», – сказал Раньери.

    Напомним, что матч «Севилья» – «Лестер» пройдет сегодня и начнется в 22:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    22.02.2017 13:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 22 февраля 2017, 19:28

      закусывать надо дядя

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17

      REAL DEN !!! 22 февраля 2017, 16:34

      точно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +431

      aurora5858 22 февраля 2017, 15:31

      Чудеса

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