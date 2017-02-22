Лига чемпионов. Рекордный гол Гризманна помог «Атлетико» обыграть «Байер»

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» в гостях добился победы над «Байером» со счетом 4:2. Отметим, что один из голов в составе мадридского клуба забил Антуан Гризманн, ставший лучшим бомбардиром команды за всю историю турнира (13).

Напомним, ответная встреча пройдет 15 марта на стадионе «Висенте Кальдерон». Начало – в 22:45 по московскому времени.

Лига Чемпионов. 1/8 финала, первый матч

Байер (Германия) – Атлетико (Испания) – 2:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Сауль, 17; 0:2 – Гризманн, 25; 1:2 – Беллараби, 48; 1:3 – Гамейро, 59 (с пенальти); 2:3 – Савич, 68 (в свои ворота); 2:4 – Торрес, 86.

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