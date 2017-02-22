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    Лига чемпионов. Рекордный гол Гризманна помог «Атлетико» обыграть «Байер»

    В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» в гостях добился победы над «Байером» со счетом 4:2. Отметим, что один из голов в составе мадридского клуба забил Антуан Гризманн, ставший лучшим бомбардиром команды за всю историю турнира (13).

    Напомним, ответная встреча пройдет 15 марта на стадионе «Висенте Кальдерон». Начало – в 22:45 по московскому времени.

    Лига Чемпионов. 1/8 финала, первый матч

    Байер (Германия) – Атлетико (Испания) – 2:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Сауль, 17; 0:2 – Гризманн, 25; 1:2 – Беллараби, 48; 1:3 – Гамейро, 59 (с пенальти); 2:3 – Савич, 68 (в свои ворота); 2:4 – Торрес, 86.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.02.2017 00:34
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 22 февраля 2017, 06:00

      Лучший

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +103

      DonBombardir 22 февраля 2017, 00:45

      Гризмаааанище!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 22 февраля 2017, 00:37

      МОЛОДЦЫ

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