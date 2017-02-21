Раньери заявил, что прошлым летом мог покинуть «Лестер»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери заявил, что мог оставить занимаемую должность летом 2016 года. Напомним, по итогам прошлого сезона «лисы» под руководством итальянского специалиста впервые в истории стали чемпионами Англии.

«Я мог покинуть «Лестер» прошлым летом. Мы выиграли титул, у меня имелись предложения от других команд. У нас был трудный год, при этом я приехал сюда, чтобы сделать что-то большое, поэтому решил остаться. Стараюсь думать только об этом. Мне хочется добиться чего-то хорошего для этой команды и этого города», – сказал Раньери.

Раньери возглавляет «Лестер» с лета 2015 года. В нынешнем сезоне «лисы» после 25 туров АПЛ занимают в турнирной таблице 17-е место, находясь в одном очке от зоны вылета.