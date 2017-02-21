Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    РФС учредит приз лучшему фан-движению сезона

    Председатель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин заявил, что Российский футбольный союз готов пойти навстречу фанатам, выдвинувшим идею вручать по итогам сезона приз лучшему фан-движению.

    Сегодня, 21 февраля, в Доме футбола в Москве прошел совет болельщиков при главе РФС Виталии Мутко.

    «В конце сезона у нас вручаются призы лучшим игрокам, тренерам и так далее. Сегодня поступило предложение вручить приз лучшему фан-движению, и руководство РФС и РФПЛ эту идею поддержало. В ближайшее время будут разработаны критерии, по которым этот приз будет вручаться», – сказал Маркин.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.02.2017 22:59
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11