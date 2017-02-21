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РФС учредит приз лучшему фан-движению сезона

21 февраля 2017, 22:59

Председатель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин заявил, что Российский футбольный союз готов пойти навстречу фанатам, выдвинувшим идею вручать по итогам сезона приз лучшему фан-движению.

Сегодня, 21 февраля, в Доме футбола в Москве прошел совет болельщиков при главе РФС Виталии Мутко.

«В конце сезона у нас вручаются призы лучшим игрокам, тренерам и так далее. Сегодня поступило предложение вручить приз лучшему фан-движению, и руководство РФС и РФПЛ эту идею поддержало. В ближайшее время будут разработаны критерии, по которым этот приз будет вручаться», – сказал Маркин.

Источник: ТАСС
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