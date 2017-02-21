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    Фанат «Спартака»: «Без красно-белых РФПЛ никому не нужна. Уровень будет ниже албанского»

    Лидер фан-движения «Спартака» Амир Хуслютдинов, известный по прозвищу «Профессор», заявил, что его любимый клуб является самым популярным в стране. По мнению Хуслютдинова, без красно-белых чемпионат России перестал бы интересовать болельщиков.

    «В начале нулевых и на «Спартак» ходило по 800 человек, поскольку играли слабенько. Да, «Спартак» объективно самый популярный клуб страны. Без «Спартаков» КХЛ и РФПЛ, по большому счету, никому не нужны. Посещаемость РФПЛ без «Спартака» – уровень чемпионата Албании и, возможно, даже ниже. «Спартак» же надо на руках носить», – заявил Хуслютдинов.

    Напомним, что по итогам 17-ти туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя в лице «Зенита» на пять очков.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    21.02.2017 18:50
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    Комментарии50
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      Рейтинг: +191

      bafor 26 февраля 2017, 14:56

      Хор спартаконенавистников собрался. Хорошо, что у Спартака самые адекватные болельщики.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 22 февраля 2017, 12:09

      "Профессор" -- вы себя выдали, вы албанский шпион.

      1
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      Рейтинг: +4454

      Snek 22 февраля 2017, 10:57

      Стране нужны герои - пизда рожает дураков.

      2
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 22 февраля 2017, 08:20

      Каждый мнит себя солнцем или частью Вселенной.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 22 февраля 2017, 02:28

      Сильный Спартак необходим в РФПЛ. Игры с участием Зенита, ЦСКА, Спартака самые интересные. К чему эта, мягко говоря неумная статья.

      5
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 22 февраля 2017, 01:23

      Да, «Спартак» объективно самый популярный клуб страны. С этим спорить бесполезно. Вот этой неоспоримой истиной можно было ограничиться.

      0
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 22 февраля 2017, 01:22

      Про хоккей вообще загнул. Там Восточная конференция куда сильнее Западной. И без "Спартака" КХЛ немного потеряет. И вообще, здоровья Профессору, но высказывания на уровне 15-летнего глора.

      4
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      Рейтинг: +1126

      richi > Супермачо 24 февраля 2017, 10:07

      Откуда Восточная конференция сильнее Западной? Открой хоть таблицу что ли, посмотри...

      0
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > richi 24 февраля 2017, 10:29

      За исключением проекта СКА со скупкой звёзд и ЦСКА остальные клубы Запада не претенденты на Кубок. В среднем восточные выглядят более ровно. "Магнитка", "Ак Барс", "Авангард", да и "Салават" с "Трактором" не сбрасывай со счета. Вообще на роль хоккейного знатока не претендую. И учти, что в этой теме речь шла не только о чисто хоккейной силе клубов, а ещё и о том, отсутствие какого из них будет заметнее для Лиги, города, болельщиков и т.д. Вылет "Магнитки" или "Ак Барса" будет заметнее, чем вылет "Спартака" или "Витязя".

      -1
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      Рейтинг: +1126

      richi > Супермачо 24 февраля 2017, 11:06

      Твои слова "немного потеряет" можно понять по разному. Видимо я понял не так, как ты хотел. Отсутствие Спартака ни кто не заметит.
      А Западная конференция сильнее Восточной, опять же, смотри таблицу. Только таблица есть объективность.

      0
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      Рейтинг: +675

      vladimir63 21 февраля 2017, 22:34

      ёпта ! нашли у кого интервью брать ! парня наверно распирает от счастья вот он и несёт ахинею ! я болельщик Спартака с 40ка летним стажем ! не одобрям ! идиот !

      3
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 21 февраля 2017, 21:52

      Это далеко не полное интервью. А прочитав его , Вы поймете что профессор за человек - далеко не умный

      6
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      Рейтинг: +664

      Mityai90 21 февраля 2017, 21:34

      Ну чутка я с ним согласен, без свиноеба будет скучновато)

      -3
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      Рейтинг: +664

      Mityai90 > Mityai90 22 февраля 2017, 09:45

      Как у свиноты то забомбило, заминусовали, правда глаза колит)))

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