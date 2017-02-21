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  • Фанат «Спартака»: «Без красно-белых РФПЛ никому не нужна. Уровень будет ниже албанского»

Фанат «Спартака»: «Без красно-белых РФПЛ никому не нужна. Уровень будет ниже албанского»

21 февраля 2017, 18:50
55

Лидер фан-движения «Спартака» Амир Хуслютдинов, известный по прозвищу «Профессор», заявил, что его любимый клуб является самым популярным в стране. По мнению Хуслютдинова, без красно-белых чемпионат России перестал бы интересовать болельщиков.

«В начале нулевых и на «Спартак» ходило по 800 человек, поскольку играли слабенько. Да, «Спартак» объективно самый популярный клуб страны. Без «Спартаков» КХЛ и РФПЛ, по большому счету, никому не нужны. Посещаемость РФПЛ без «Спартака» – уровень чемпионата Албании и, возможно, даже ниже. «Спартак» же надо на руках носить», – заявил Хуслютдинов.

Напомним, что по итогам 17-ти туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя в лице «Зенита» на пять очков.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (55)
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Beshanai_svin
1487692592
Я то же за Спартак всю сознательную жизнь, но такой ахинеи не сказал бы. Когда наши вылетали в пердив., чемпионат СССР не становился чемпионатом Албании. А про КХЛ и говорить нечего. Самый популярный - Да! Но на одном клубе чемпионат наш, слава богу, не держится! И достойных команд вполне хватает. А так заявлять - только унижать свою команду. Получается, что она играет в низкопробном чемпионате!
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кошмарик
1487693019
мда... спартаковские горе-болелы разогнали огромное количество нормальных людей с трибун. никому неохота смотреть и слушать быдло на трибунах, а спартаковские болелы тут впереди планеты всей..Зенит,ЦСКА,Локо намного отстают от спартаковских по уровню быдлячества
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Игорь В
1487693797
Бред глупого поросенка
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порт
1487694909
Во хряка плющит.
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zagrizlik
1487695091
Людям,в основной массе,плевать на спартак и ничего,кроме объекта для издевательств рфпл не потеряет.
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Gullit 76
1487695512
Это уже диагноз.Мания величия плюс психотропные средства дали такой эффект.Спартак единственный клуб в России который не сбавил после развала союза,а даже наоборот прибавил.На то были причины.За это им уважение!Но для меня и Динамо,Торпедо,Ротор,Алания,да тот же Текстильщик значат не меньше.Старое время ушло,пришло новое.Клубы умирают мы их запоминаем навсегда,появляются новые - мы тоже болеем за них.Болельщикам нужен честный футбол(Стрельцова,Иванова,Федотова,Блохина,Беланова,Пайчадзе),а не понты в ОАЭ.Будет такой футбол - будет некуда яблоку упасть и плевать будет как именно клуб называется.
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сасас
1487695521
а уровень спартак в еврокубках ниже киприотского
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mdu86
1487696320
:))) Что за ахинея?! Как же эйфория захлестнула болельщиков красно-белых! Клуб закончил первую часть чемпионата на первом месте за многие годы, а они уже золотые медали повесили на шею и о ЛЧ заговорили. Да ещё и эта ересь... Про КХЛ-это вообще диагноз! У Спартака есть адекватные болельщики?...
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richi
1487696413
Крыша подъехала у крючкохвостого. Футбольный Спартак интересен в основном только КБ болельщикам. А уж хоккейный вообще ни кому.
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007abdul007
1487697305
ахахахах, кхл без мяса сезон поиграла и ничего не потеряла, дебил мясной иди опохмелись после просёра в хоккее
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