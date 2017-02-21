Фанат «Спартака»: «Без красно-белых РФПЛ никому не нужна. Уровень будет ниже албанского»

Лидер фан-движения «Спартака» Амир Хуслютдинов, известный по прозвищу «Профессор», заявил, что его любимый клуб является самым популярным в стране. По мнению Хуслютдинова, без красно-белых чемпионат России перестал бы интересовать болельщиков.

«В начале нулевых и на «Спартак» ходило по 800 человек, поскольку играли слабенько. Да, «Спартак» объективно самый популярный клуб страны. Без «Спартаков» КХЛ и РФПЛ, по большому счету, никому не нужны. Посещаемость РФПЛ без «Спартака» – уровень чемпионата Албании и, возможно, даже ниже. «Спартак» же надо на руках носить», – заявил Хуслютдинов.

Напомним, что по итогам 17-ти туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя в лице «Зенита» на пять очков.