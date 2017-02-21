«Арсенал» рассматривает покупку Инсинье во время летнего трансферного окна

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье может перебраться в «Арсенал».

Как сообщает итальянская пресса, руководство английского клуба уже активно думает над тем, как усилить состав ближайшим летом. Именно Инсинье является одной из главных трансферных целей «канониров».

В «Наполи» же планируют предложить своему футболисту новый контракт, согласно которому он будет зарабатывать 3,2 миллиона евро в год.

В текущем сезоне Инсинье сыграл в 24-х матчах Серии А, в которых забил восемь голов и отдал шесть голевых передач.