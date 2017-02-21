Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Арсенал» рассматривает покупку Инсинье во время летнего трансферного окна

    Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье может перебраться в «Арсенал».

    Как сообщает итальянская пресса, руководство английского клуба уже активно думает над тем, как усилить состав ближайшим летом. Именно Инсинье является одной из главных трансферных целей «канониров».

    В «Наполи» же планируют предложить своему футболисту новый контракт, согласно которому он будет зарабатывать 3,2 миллиона евро в год.

    В текущем сезоне Инсинье сыграл в 24-х матчах Серии А, в которых забил восемь голов и отдал шесть голевых передач.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.02.2017 11:03
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +57

      витёчек 21 февраля 2017, 12:46

      наполи своих футболистов дёшево не продаёт,можете спросить ювентус

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11