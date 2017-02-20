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    Кавани не может прийти к соглашению с «ПСЖ» о новом контракте

    Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани все еще не может договориться с клубом о продлении контракта. По данному вопросы ведутся активные дебаты с руководством парижан, однако загвоздка состоит в некоторых бонусах, прописанных в договоре, которые не нравятся агентам уругвайца. Также камнем преткновения стала одна из неуточненных опций соглашения, которую 30-летний футболист вместе со своими представителями считает почти невыполнимой.

    Действующий контракт Кавани рассчитан до июня 2018 года. В текущем сезоне форвард провел 32 встречи, в которых отметился 32-мя голами и одним результативным пасом.

    Источник: Le Parisien

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    20.02.2017 13:39
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