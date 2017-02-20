У «Челси» есть серьезный интерес к полузащитнику «Монако»

Полузащитник «Монако» Бернарду Силва вошел в трансферные интересы «Челси».

«Интересуется ли «Челси» Силвой? Да, да. Пока не могу рассказать подробностей, но у всех наших ведущих игроков есть предложения от европейских топ-клубов. Но сейчас не совсем то время, чтобы говорить об этом.

Давайте закончим сезон, а потом оценим наш проект и перспективы на следующий год. Сейчас мы все сосредоточены на текущем сезоне», – заявил вице-президент «Монако» Вадим Васильев.

Сообщается, что руководство «Челси» готово выплатить требуемые 80 миллионов евро за 22-летнего португальца.