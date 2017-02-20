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    У «Челси» есть серьезный интерес к полузащитнику «Монако»

    Полузащитник «Монако» Бернарду Силва вошел в трансферные интересы «Челси».

    «Интересуется ли «Челси» Силвой? Да, да. Пока не могу рассказать подробностей, но у всех наших ведущих игроков есть предложения от европейских топ-клубов. Но сейчас не совсем то время, чтобы говорить об этом.

    Давайте закончим сезон, а потом оценим наш проект и перспективы на следующий год. Сейчас мы все сосредоточены на текущем сезоне», – заявил вице-президент «Монако» Вадим Васильев.

    Сообщается, что руководство «Челси» готово выплатить требуемые 80 миллионов евро за 22-летнего португальца.

    Источник: 101greatgoals.com

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    20.02.2017 11:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 20 февраля 2017, 14:36

      Им нападающий хороший нужен

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