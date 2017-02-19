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    Моуринью: «Перед финалом Кубка английской лиги «Саутгемптон» ест, спит и отдыхает, а нам надо провести три сложных матча»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил мнение, что «Саутгемптону» будет гораздо проще подготовиться к финалу Кубка английской лиги, так как команда не обременена тяжелыми матчами в других турнирах.

    «Саутгемптон» спит, ест, отдыхает и спокойно готовится к финалу Кубка английской лиги. Нам же предстоит провести три непростых матча. Для нас это гораздо сложнее, но по понятным причинам», – сказал Моуринью.

    Напомним, финальный матч между «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптоном» пройдет 26 февраля на «Уэмбли». Начало – в 19:30 по московскому времени.

    Источник: BBC

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    19.02.2017 22:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1638

      Psih86 19 февраля 2017, 23:39

      Ты мужчина вспомни это...и ты в МЮ опять забыл...хватит ныть тряпка!!!

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