Моуринью: «Перед финалом Кубка английской лиги «Саутгемптон» ест, спит и отдыхает, а нам надо провести три сложных матча»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил мнение, что «Саутгемптону» будет гораздо проще подготовиться к финалу Кубка английской лиги, так как команда не обременена тяжелыми матчами в других турнирах.

«Саутгемптон» спит, ест, отдыхает и спокойно готовится к финалу Кубка английской лиги. Нам же предстоит провести три непростых матча. Для нас это гораздо сложнее, но по понятным причинам», – сказал Моуринью.

Напомним, финальный матч между «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптоном» пройдет 26 февраля на «Уэмбли». Начало – в 19:30 по московскому времени.