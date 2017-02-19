Бундеслига. «РБ Лейпциг» одержал победу над менгенгладбахской «Боруссией»

В матче 21-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» в гостях одержал победу над менхенгладбахской «Боруссией» со счетом 2:1. Отметим, что в первом тайме хозяева не сумели реализовать пенальти – команду подвел Торган Азар.

Таким образом, «РБ Лейпциг» набрал 45 очков и остался на втором месте, отставая от лидирующей «Баварии» на пять баллов. В активе «Боруссии» – 26 очков и 10-я позиция.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 21-й тур

Боруссия М – РБ Лейпциг – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Форсберг, 31; 0:2 – Вернер, 55; 1:2 – Вестегор, 81.

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