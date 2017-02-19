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Литманен: «Я очень люблю стиль российского хоккея, скорости, контроль шайбы»

19 февраля 2017, 11:42
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Известный финский футболист Яри Литманен признал, что ему очень нравится игра российских хоккеистов. В частности, он назвал КХЛ одной из сильнейших лиг мира.

– В детстве вы серьезно занимались и хоккеем. Откуда любовь к этому виду спорта?

– Когда мне было три года, папа уже брал меня на хоккейные матчи. Я играл в хоккей до 14 лет, но затем отказался от него, так как хотел преуспеть в футболе. В этом возрасте мне нужно было уделять больше времени одному виду спорта. Хоккей очень любят в северных странах. Это типичная история для детей в Финляндии, Швеции, России, когда летом они гоняют мяч, а зимой – шайбу.

– Следите сейчас за хоккеем?

– До сих пор очень люблю хоккей! Смотрю игры НХЛ и КХЛ, хожу на домашние матчи «Йокерита» в Хельсинки. Хоккей – это круто, это такая же часть меня, как и футбол. В детстве я был фанатом сборной СССР, особенно мне нравились Владимир Крутов, Валерий Харламов, Сергей Макаров, Борис Михайлов, Владимир Петров, Игорь Ларионов. Сейчас мой самый любимый игрок – Евгений Малкин.

– Насколько в Финляндии поддерживают КХЛ?

– Не знаю, как в Финляндии, но я двумя руками за КХЛ. Я очень люблю стиль российского хоккея, скорости, контроль шайбы. КХЛ – это очень сильная лига с техничными игроками. Вот это мой хоккей!

Литманен является рекордсменом сборной Финляндии по числу матче и забитых голов. На его счету 137 игр, в которых он забил 32 гола.

Источник: Р-Спорт
Россия Литманен Яри
Комментарии (1)
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Karpathian
1487501037
Kuningas Jari!
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