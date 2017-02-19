Лахтер: «Нельзя исключать вариант, при котором Аршавин сыграет на ЧМ-2018»

Агент Деннис Лахтер допускает, что Андрей Аршавин может попасть в состав сборной России на чемпионат мира-2018.

– Виталий Мутко сказал недавно, что хотел бы увидеть Аршавина на ЧМ-2018. А вы бы хотели?

– Если наша сборная окажется настолько плохой, что ей пригодится и нынешний Аршавин… Чемпионат Казахстана, где сейчас играет Андрей, средний турнир двух команд, в котором специфика похлеще российской. Находясь там, тяжело соответствовать даже уровню плохой сборной России. Исключать этого нельзя. Возможна череда травм, или кто-то сильно попросит Саламовича.

– Вы полагаете, это возможно?

– Насколько его знаю – нет, нельзя. И поэтому хочется сказать – нет. Но не могу. Черчесов – квалифицированный тренер, гордый, как все кавказцы. Но одно дело работать в клубе, сборная же России – совершенно иное. Черчесов прагматичен, и думая о том, что дальше, прокручивает и плохие варианты. Он амбициозен, добивался результата, еще работать и работать. Саламович понимает, что даже если тот, кто может попросить за Аршавина, после 18-го года не будет большим руководителем, он все равно сохранит влияние.

Напомним, что сейчас Аршавин выступает за «Кайрат». В последний раз в составе сборной России он играл в 2012 году.