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    Лахтер: «Нельзя исключать вариант, при котором Аршавин сыграет на ЧМ-2018»

    Агент Деннис Лахтер допускает, что Андрей Аршавин может попасть в состав сборной России на чемпионат мира-2018.

    – Виталий Мутко сказал недавно, что хотел бы увидеть Аршавина на ЧМ-2018. А вы бы хотели?

    – Если наша сборная окажется настолько плохой, что ей пригодится и нынешний Аршавин… Чемпионат Казахстана, где сейчас играет Андрей, средний турнир двух команд, в котором специфика похлеще российской. Находясь там, тяжело соответствовать даже уровню плохой сборной России. Исключать этого нельзя. Возможна череда травм, или кто-то сильно попросит Саламовича.

    – Вы полагаете, это возможно?

    – Насколько его знаю – нет, нельзя. И поэтому хочется сказать – нет. Но не могу. Черчесов – квалифицированный тренер, гордый, как все кавказцы. Но одно дело работать в клубе, сборная же России – совершенно иное. Черчесов прагматичен, и думая о том, что дальше, прокручивает и плохие варианты. Он амбициозен, добивался результата, еще работать и работать. Саламович понимает, что даже если тот, кто может попросить за Аршавина, после 18-го года не будет большим руководителем, он все равно сохранит влияние.

    Напомним, что сейчас Аршавин выступает за «Кайрат». В последний раз в составе сборной России он играл в 2012 году.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.02.2017 07:35
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 19 февраля 2017, 14:13

      Разве что на кубке легенд или подобном никому не нужном мероприятии.

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      Рейтинг: +1

      vbn123 > zagrizlik 19 февраля 2017, 20:10

      А Вы думаете ЧМ мира и то что сейчас у нас называется "сборной " кому -нибудь нужно .... Вы ошибаетесь ,голубчик , не нужно и уже давно ,начиная с прихода итальянца. И только совсем невежественные люди , пишут одну и туже ересь ,вроде Вас . Бразилии и Франции мало ,будет еще один позор в копилку ....)

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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik > vbn123 19 февраля 2017, 21:22

      И что? какого ты лезешь в эту ветку,какого ты смотрел все эти позоры? Другой нет,не нравится иди нахер,а не вызывай рвотный рефлекс у людей.

      -1
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      Рейтинг: +1

      vbn123 > zagrizlik 20 февраля 2017, 01:24

      А кто сказал что я это смотрел ??? Нет не смотрел , так как заранее знал чем это все закончится . А вот хамить не надо ,уважаемый . Это не признак ума ,а скорее его недостаток .

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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik > vbn123 20 февраля 2017, 23:25

      Бла бла бла,тогда всё ещё хуже,у тебя нет собственного мнения и ты делаешь выводы на основе либо счёта,либо чужих слов,раз не смотрел.

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      Рейтинг: +93

      EVGEN13RUS 19 февраля 2017, 13:03

      Давайте сборную ветеранов выставим, разница не большая

      -1
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      Рейтинг: +722

      Urry 19 февраля 2017, 11:13

      Будет ходить по полю

      0
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      Рейтинг: +34

      Дмитрий1515 19 февраля 2017, 10:29

      Аршавин если поможет, то как болельщик.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 19 февраля 2017, 10:17

      По русски же написано чемп Казахстана это уровень двора, наши ФНЛовцы, могли бы там за медали бороться... Если Шавку выпустить во двор, он там вообще королем будет, по 10 за матч забивать ))) Он даже в нашем болоте ни кому не нужен был, а тут в сборную А Мутка слушать, себя не уважать...

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      Рейтинг: +1

      vbn123 > ufos73 19 февраля 2017, 20:02

      Написано кем ,Лахтером -гнидой ,так он и про РФПЛ сказал ,что в заднице находится и на дне . Так скорее это РФПЛ уровень Вашего двора. Выпусти туда Кокорина и Компанию ,они и там ничего путного не продемонстрируют . Из нашего болота были предложения ,как и из Китая ,Японии и т.д. ... Но Андрей не захотел играть там ,и об этом он рассказал в своем недавнем интервью. Если Бы Вы были немного поумнее и писали о том о чем знаете и понимаете ,было бы лучше . А так позорите самого себя до нельзя ,ну нельзя же быть таким тупым .

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      Рейтинг: +1

      vbn123 > ufos73 19 февраля 2017, 20:03

      Зато Вы уважаете таких как гнид как Лахтер ,все понятно ... (

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > vbn123 19 февраля 2017, 23:01

      По ржал спасибо ))) Я даже не знаю кто это, но против правды не попрешь... Он прав и про наше болото... В Европейской жопе мы и находимся... Или думаешь что Китайский чемп слабее Казахов? ))) Выбрал где побольше заплатят, и поменьше будут требовать отдачи... Он там наверно первая звезда, ему все позволено )))

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      Рейтинг: +1

      vbn123 > ufos73 20 февраля 2017, 01:31

      Ржите , если Вы лошадь ..) Что позволено Юпитеру ,не позволено свинье ,этим все сказано. Андрей везде где не играл ,был звездой . Так что опять мимо кассы . И если бы не приход самодура португальца и сейчас играл бы в Зените . Так как игрока его уровня и мастерства в Зените нет и не будет .

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > vbn123 20 февраля 2017, 10:01

      Ну что сказать, повесь его постер, и начинай день с 50 поклонов ему, с молитв, (опять же ему) О чемпионстве зенита в этом году, может прокатит )))

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      Рейтинг: +431

      aurora5858 19 февраля 2017, 10:10

      Нашли спасителя. Нужно молодежь довести до кондиции что бы не опозориться

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      Рейтинг: +1

      vbn123 > aurora5858 19 февраля 2017, 20:04

      Куда и кого доводить ,вот в чем вопрос . А позор будет еще похлеще чем был в 2014 и 2016 годах.

      0
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      Рейтинг: +5113

      hunta 19 февраля 2017, 10:06

      Аршавин это далеко не худший вариант..., и это главный упрёк нынешним сборникам....

      1
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 19 февраля 2017, 09:55

      Дожили!!! А вообще-то, если взять на чемпионат команду ветеранов ( Саламыча или Дасаева в ворота!) может даже лучше будет???

      1
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      ...
      Рейтинг: +1

      vbn123 > Ral13 19 февраля 2017, 10:00

      А разве в сборной есть хоть один игрок амплуа АСА ,который бы соответствовал ему хотя бы на 10 процентов по мастерству ,уровню ,я уже не говорю от таланте .... НЕТ ТАКИХ И УЖЕ НИКОГДА НЕ БУДЕТ. И не нужна Андрею эта гоп-компания ,зачем ему участвовать в очередном посмешище .

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Ral13 19 февраля 2017, 10:22

      Хотел написать нечто подобное. Вон вчера ветераны, как со сборной МИРА резались, ну а сборные отдельных стран точно победят.

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      Рейтинг: +2591

      Ral13 > vbn123 19 февраля 2017, 17:00

      Ну так и я о том же говорю, без сарказма.Нету пока у нас сборной!

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      Рейтинг: +2591

      Ral13 > kykyi 19 февраля 2017, 17:02

      Согласен.

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 19 февраля 2017, 09:53

      Ещё когда Россия получила право провести турнир Аршавин говорил что он то точно уже на нём не сыграет.Мечтать не вредно,но это ведь только мечта - Аршавин выйдет на поле и побежит как 18летний обыгрывая всех на своём пути!Поезд ушёл и уже не вернётся!А по сборной можно сказать так - у нас нет лидера способного повести за собой и не придвидется!

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      vbn123 > Gullit 76 19 февраля 2017, 10:02

      Поезд не ушел ,и все может быть .. Тем более что до ЧМ еще много воды утечет . Вот только Андрей вряд ли сам захочет вернуться туда ,чего уже нет ,начиная с прихода итальянца.

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > vbn123 19 февраля 2017, 10:09

      Брать игрока в сборную чтобы он выходил на 20-30 минут - ещё надо решится на такое!У Италии с Дель-Пьеро всё отлично получилось(он даже немцам второй гол забил).Готов ли Аршавин хотя бы на эти 20-30? Захочет ли пахать?Не уверен.На кубок конф (по заявке трудящихся)можно взять и посмотреть что тут к чему.

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      Рейтинг: +271

      artem 81 19 февраля 2017, 09:48

      Если Аршавина возмут то есть шанс из группы выйти

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