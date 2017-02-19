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  • Лахтер: «Нельзя исключать вариант, при котором Аршавин сыграет на ЧМ-2018»

Лахтер: «Нельзя исключать вариант, при котором Аршавин сыграет на ЧМ-2018»

19 февраля 2017, 07:35
47

Агент Деннис Лахтер допускает, что Андрей Аршавин может попасть в состав сборной России на чемпионат мира-2018.

– Виталий Мутко сказал недавно, что хотел бы увидеть Аршавина на ЧМ-2018. А вы бы хотели?

– Если наша сборная окажется настолько плохой, что ей пригодится и нынешний Аршавин… Чемпионат Казахстана, где сейчас играет Андрей, средний турнир двух команд, в котором специфика похлеще российской. Находясь там, тяжело соответствовать даже уровню плохой сборной России. Исключать этого нельзя. Возможна череда травм, или кто-то сильно попросит Саламовича.

– Вы полагаете, это возможно?

– Насколько его знаю – нет, нельзя. И поэтому хочется сказать – нет. Но не могу. Черчесов – квалифицированный тренер, гордый, как все кавказцы. Но одно дело работать в клубе, сборная же России – совершенно иное. Черчесов прагматичен, и думая о том, что дальше, прокручивает и плохие варианты. Он амбициозен, добивался результата, еще работать и работать. Саламович понимает, что даже если тот, кто может попросить за Аршавина, после 18-го года не будет большим руководителем, он все равно сохранит влияние.

Напомним, что сейчас Аршавин выступает за «Кайрат». В последний раз в составе сборной России он играл в 2012 году.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Россия Аршавин Андрей
Комментарии (47)
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ЮЗИК
1487483626
Почему нет,он выглядит получше некоторых сборников
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artem 81
1487486894
Если Аршавина возмут то есть шанс из группы выйти
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Gullit 76
1487487226
Ещё когда Россия получила право провести турнир Аршавин говорил что он то точно уже на нём не сыграет.Мечтать не вредно,но это ведь только мечта - Аршавин выйдет на поле и побежит как 18летний обыгрывая всех на своём пути!Поезд ушёл и уже не вернётся!А по сборной можно сказать так - у нас нет лидера способного повести за собой и не придвидется!
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hunta
1487487985
Аршавин это далеко не худший вариант..., и это главный упрёк нынешним сборникам....
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aurora5858
1487488252
Нашли спасителя. Нужно молодежь довести до кондиции что бы не опозориться
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ufos73
1487488643
По русски же написано чемп Казахстана это уровень двора, наши ФНЛовцы, могли бы там за медали бороться... Если Шавку выпустить во двор, он там вообще королем будет, по 10 за матч забивать ))) Он даже в нашем болоте ни кому не нужен был, а тут в сборную А Мутка слушать, себя не уважать...
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Дмитрий1515
1487489394
Аршавин если поможет, то как болельщик.
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Urry
1487491981
Будет ходить по полю
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EVGEN13RUS
1487498626
Давайте сборную ветеранов выставим, разница не большая
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zagrizlik
1487502828
Разве что на кубке легенд или подобном никому не нужном мероприятии.
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