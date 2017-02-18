Монтелла считает, что Доннарумма в будущем способен выиграть «Золотой мяч»

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла выразил мнение, что голкипер итальянского клуба Джанлуиджи Доннарумма в будущем способен завоевать «Золотой мяч». Напомним, единственным обладателем данной награды среди вратарей является Лев Яшин.

«Мне кажется, что Доннарумма в будущем может завоевать «Золотой мяч». Многое зависит от того, в какой команде он будет выступать. Больше шансов выиграть эту награду у него будет в таком большом клубе, как «Милан», – сказал Монтелла.

В нынешнем сезоне 17-летний Доннарумма провел за «Милан» в Серии А 24 матча, в которых пропустил 28 голов.