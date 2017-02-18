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    Монтелла считает, что Доннарумма в будущем способен выиграть «Золотой мяч»

    Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла выразил мнение, что голкипер итальянского клуба Джанлуиджи Доннарумма в будущем способен завоевать «Золотой мяч». Напомним, единственным обладателем данной награды среди вратарей является Лев Яшин.

    «Мне кажется, что Доннарумма в будущем может завоевать «Золотой мяч». Многое зависит от того, в какой команде он будет выступать. Больше шансов выиграть эту награду у него будет в таком большом клубе, как «Милан», – сказал Монтелла.

    В нынешнем сезоне 17-летний Доннарумма провел за «Милан» в Серии А 24 матча, в которых пропустил 28 голов.

    Источник: Goal.com

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    18.02.2017 19:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13957

      Shpion23 18 февраля 2017, 22:36

      Но это не точно.

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