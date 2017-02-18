Аленичев: «Дзюба в роли капитана? Артем все знает, учить его не нужно»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев отметил, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба без чьих-либо советов справится с ролью капитана петербургской команды.

Напомним, в январе 28-летний игрок был назначен вице-капитаном сине-бело-голубых. Форвард будет выводит петербуржцев на поле в отсутствии в составе Данни.

«Он все знает, советы давать не буду. Он и так учит уже всех, и тренеров в том числе. Что здесь сказать? Молодец, парень с характером», – сказал Аленичев.

Дзюба перебрался в «Зенит» из «Спартака» в феврале 2015 года. В нынешнем сезоне на его счету восемь забитых мячей и три голевые передачи в 14-ти встречах.