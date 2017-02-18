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    Аленичев: «Дзюба в роли капитана? Артем все знает, учить его не нужно»

    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев отметил, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба без чьих-либо советов справится с ролью капитана петербургской команды.

    Напомним, в январе 28-летний игрок был назначен вице-капитаном сине-бело-голубых. Форвард будет выводит петербуржцев на поле в отсутствии в составе Данни.

    «Он все знает, советы давать не буду. Он и так учит уже всех, и тренеров в том числе. Что здесь сказать? Молодец, парень с характером», – сказал Аленичев.

    Дзюба перебрался в «Зенит» из «Спартака» в феврале 2015 года. В нынешнем сезоне на его счету восемь забитых мячей и три голевые передачи в 14-ти встречах.

    Источник: ТАСС

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    18.02.2017 18:12
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 18 февраля 2017, 23:05

      Никого не хочу обидеть......Дзюбу , не уважаю и как человека и как футболиста , моё мнение без обид народ......

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2250

      kvm 18 февраля 2017, 21:40

      Знает, как любой шкафчик в раздевалке вскрыть...

      0
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      Рейтинг: +71

      vinnik1209 18 февраля 2017, 21:01

      Всё у него получится

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 18 февраля 2017, 19:58

      А Аленичев-дуб!

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +1307

      Taps 18 февраля 2017, 18:47

      Дзюба - молодец !

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