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    Роналду, Мората и Лукас выйдут с первых минут в матче между «Реалом» и «Эспаньолом»

    Стали известны стартовые составы «Реала» и «Эспаньола» на матч 23-го тура Примеры.

    «Реал»: Касилья, Карвахаль, Пепе, Варан, Начо, Кроос, Ковачич, Иско, Роналду, Лукас, Мората.

    «Эспаньол»: Лопес, Д. Рейес, Лопес, Дуарте, Кариколь, Фуэго, Диоп, Пьятти, Хурадо, Х. Рейес, Морено.

    Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 18:15 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию данного матча.

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    Источник: Twitter

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    18.02.2017 17:55
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