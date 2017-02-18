Роналду, Мората и Лукас выйдут с первых минут в матче между «Реалом» и «Эспаньолом»

Стали известны стартовые составы «Реала» и «Эспаньола» на матч 23-го тура Примеры.

«Реал»: Касилья, Карвахаль, Пепе, Варан, Начо, Кроос, Ковачич, Иско, Роналду, Лукас, Мората.

«Эспаньол»: Лопес, Д. Рейес, Лопес, Дуарте, Кариколь, Фуэго, Диоп, Пьятти, Хурадо, Х. Рейес, Морено.

Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 18:15 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию данного матча.

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