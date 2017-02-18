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    Кононов будет рассматривать предложения по работе ближе к лету

    Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов заявил, что на самом деле ответил отказом на предложение возглавить сборную Беларуси. Также специалист подчеркнул, что ближе к завершению нынешнего сезона будет принимать решение о дальнейшей карьере.

    «Я действительно отказался возглавить сборную Беларуси, потому что мне нужно было дать ответ уже к началу марта, к весенним контрольным играм. Но я пока не готов к этому. Приглашения продолжают поступать, и я буду их и дальше рассматривать, но решение буду принимать ближе к лету», – сказал Кононов.

    Напомним, 50-летний тренер покинул «Краснодар» в минувшем сентябре, проработав в команде три года.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.02.2017 16:24
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