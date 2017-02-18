Кононов будет рассматривать предложения по работе ближе к лету

Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов заявил, что на самом деле ответил отказом на предложение возглавить сборную Беларуси. Также специалист подчеркнул, что ближе к завершению нынешнего сезона будет принимать решение о дальнейшей карьере.

«Я действительно отказался возглавить сборную Беларуси, потому что мне нужно было дать ответ уже к началу марта, к весенним контрольным играм. Но я пока не готов к этому. Приглашения продолжают поступать, и я буду их и дальше рассматривать, но решение буду принимать ближе к лету», – сказал Кононов.

Напомним, 50-летний тренер покинул «Краснодар» в минувшем сентябре, проработав в команде три года.