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    Калитвинцев – о матче с «Кайратом»: «Динамо» в процессе, постараемся исправить ошибки»

    Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев оценил выступление команды в контрольной встрече с «Кайратом» (0:1) на турецком сборе и подчеркнул, что бело-голубые еще находятся в процессе улучшения игры и командных взаимодействий.

    «В первую очередь, хочу поблагодарить болельщиков, мы не через дорогу сейчас находимся, люди преодолели расстояние, за что им спасибо. Моментов было не так много, поэтому было необходимо выжимать из имевшихся максимум.

    По результату мы уступили, но футболисты на 80 процентов выполнили нашу установку, не хватило в концовке. Движение команды отличное, это радует. Отношение к делу соответствующее, по-другому не может быть. «Кайрат» – соперник серьезного уровня, но я не помню у них моментов во втором тайме, тогда как у нас они были, но мы их не использовали. Неужели Ташаев не хотел забить?! Конечно, хотел, но не исполнил. Ташаеву вновь дадим пробить на тренировке, как и другим ребятам. Мы в процессе, постараемся исправить ошибки», – сказал Калитвинцев.

    После 24-х туров «Динамо» располагается на вершине турнирной таблицы ФНЛ, опережая ближайшего преследователя «Тосно» на пять очков.

    Источник: ФК «Динамо»

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    18.02.2017 12:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 19 февраля 2017, 18:32

      Парень с Кокчетава.....

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 19 февраля 2017, 18:30

      Юрик, ты же футбольный брат Нидергауса И Шоха...Эти ребята были долгое время лицом Ротора, ты же сам там был.Вы Манчестер с клубка приделывали....Вот было время....

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 19 февраля 2017, 18:20

      Юрик, вспомни историю матчей Кайрат-Динамо Киев...Кайрат мог проиграть Пахтакору, Но Динамо Киев никогда...Игорь Волгин забивал киевлянам....А Кайрат считался дочерним клубом ВЕЛИКОГО СПАРТАКА

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