Серия А готова ввести видеоповторы с нового сезона

Серия А хочет ввести ввести видеоповторы в судействе с нового сезона. Об этом сообщил генеральный директор итальянской федерации футбола Микеле Ува.

«Как только ФИФА решит, что экспериментальная фаза завершена и одобрит использование видеоповторов, наша федерация будет готова, хоть с сентября.

Мы одними из первых в мире опробовали эту технологию под руководством бывшего арбитра Роберто Розетти», – сказал Ува.

Отмечается, что во время матча два арбитра будут принимать решения в спорных ситуациях, просматривая видеоповторы. К спорным ситуациям относят взятие ворот, нарушение в штрафной и удаления.