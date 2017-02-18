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    Серия А готова ввести видеоповторы с нового сезона

    Серия А хочет ввести ввести видеоповторы в судействе с нового сезона. Об этом сообщил генеральный директор итальянской федерации футбола Микеле Ува.

    «Как только ФИФА решит, что экспериментальная фаза завершена и одобрит использование видеоповторов, наша федерация будет готова, хоть с сентября.

    Мы одними из первых в мире опробовали эту технологию под руководством бывшего арбитра Роберто Розетти», – сказал Ува.

    Отмечается, что во время матча два арбитра будут принимать решения в спорных ситуациях, просматривая видеоповторы. К спорным ситуациям относят взятие ворот, нарушение в штрафной и удаления.

    Источник: Football Italia

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    18.02.2017 11:26
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