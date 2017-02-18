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    Матчи РФПЛ будут обслуживать 20-22 главных судьи

    Обслуживанием матчей чемпионата России будут заниматься 20-22 главных судьи. Об этом сообщил руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский.

    «Я думаю, что мы выйдем на 20-22 человека. Сейчас у нас на сборе РФПЛ находится 60 человек, мы взяли ряд судей, которые работали в ФНЛ: Тимура Арсламбекова, Олега Соколова, Николая Волошина. Мы возвратили на просмотр для судейства в РФПЛ Николая Еремина, которому незаслуженно не давали дороги вернуться в Премьер-лигу.

    Но отмечу, что эти судьи у нас на просмотре. Окончательно решать будем позднее, после чего выдвинем список на исполком или бюро исполкома РФС. Но еще раз отмечу, что мы всем приехавшим на сбор РФПЛ судьям сказали, что они кандидаты, – отметил Будогосский.

    Стоит отметить, что ранее матчи чемпионата России обслуживали 16-17 главных судей.

    Источник: Р-Спорт

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    18.02.2017 10:26
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