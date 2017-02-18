Примера. «Реал» обыграл «Эспаньол» благодаря голам Мораты и Бэйла

В матче 23-го тура Примеры «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» одержал победу над «Эспаньолом» со счетом 2:0. Голами в составе мадридского клуба отметились Альваро Мората и Гарет Бэйл, который появился на поле впервые с ноября прошлого года.

Таким образом, сливочные набрали 52 очка и упрочили лидерство в турнирной таблице. В активе «Эспаньола» – 32 очка и девятая позиция.

Чемпионат Испании. Примера. 23-й тур

Реал – Эспаньол – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Мората, 33; 2:0 – Бэйл, 83.

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