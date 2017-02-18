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    Примера. «Реал» обыграл «Эспаньол» благодаря голам Мораты и Бэйла

    В матче 23-го тура Примеры «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» одержал победу над «Эспаньолом» со счетом 2:0. Голами в составе мадридского клуба отметились Альваро Мората и Гарет Бэйл, который появился на поле впервые с ноября прошлого года.

    Таким образом, сливочные набрали 52 очка и упрочили лидерство в турнирной таблице. В активе «Эспаньола» – 32 очка и девятая позиция.

    Чемпионат Испании. Примера. 23-й тур

    Реал – Эспаньол – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Мората, 33; 2:0 – Бэйл, 83.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.02.2017 20:05
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 18 февраля 2017, 20:36

      Все по делу, Бэйл с возвращением.

      0
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 18 февраля 2017, 20:35

      Браво Бэйл

      0
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      Рейтинг: +83

      ROOSHAN 18 февраля 2017, 20:15

      Вот блиин, у меня эмоции зашкаливают из-за того, что арбитр к концу матча не назначил пенальти, ведь там был ОЧЕВИДНЫЙ фол!!! Не дали забить гол Роналду, а он очень старался в этом матче(((

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      Рейтинг: +86

      Svinka Pepa > ROOSHAN 18 февраля 2017, 20:23

      на погоду не повлиял...

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      Рейтинг: +83

      ROOSHAN > Svinka Pepa 18 февраля 2017, 20:28

      Ну да, но...

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