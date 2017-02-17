Месси уговаривает Гвардиолу вернуться в «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси хочет, чтобы каталонский клуб возглавил главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

Сообщается, что аргентинский форвард контактировал с 46-летним специалистом после поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов от «ПСЖ» (0:4). Месси пытался убедить испанского тренера вернуться в стан сине-гранатовых.

Напомним, что Гвардиола возглавлял «Барселону» с 2008 по 2012 год. Под его руководством команда трижды выигрывала чемпионат Испании, а также два раза побеждала в Лиге чемпионов.