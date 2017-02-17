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Месси уговаривает Гвардиолу вернуться в «Барселону»

17 февраля 2017, 15:21
22

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси хочет, чтобы каталонский клуб возглавил главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

Сообщается, что аргентинский форвард контактировал с 46-летним специалистом после поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов от «ПСЖ» (0:4). Месси пытался убедить испанского тренера вернуться в стан сине-гранатовых.

Напомним, что Гвардиола возглавлял «Барселону» с 2008 по 2012 год. Под его руководством команда трижды выигрывала чемпионат Испании, а также два раза побеждала в Лиге чемпионов.

Источник: The Sun
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Барселона Месси Лионель Гвардиола Хосеп
Комментарии (22)
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and4ever86
1487334237
Я бы и сам его об этом попросил, но чет номера нет. Скинет кто?
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zatonn
1487335415
Бедолага Лео напился с горя и ночью по пьяни Пепу звонил и плакался.
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spartach n1
1487336427
Кто выдумывает такие новости ?
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MU-fanatic
1487336919
боюсь в Сити у Пепа не хватит терпения и он вернется домой!)
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Kulimen
1487337807
Интересно Энрике отправит Лео в дубль за его грязный язык.
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kykyi
1487339001
Месси президент Барсы?
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nelez
1487340982
Пеп ничего не сможет сделать с барсой.В 2008-2012 гг он достиг успехов благодаря команды созданной Райкардом. Команда была то что надо , играл на инерции.Уничтожил он ту барселону.Потом за 2 года уничтожил Баварию.А Ман.Сити не барселона и не Бавария-всего полгода хватило Пепу разобраться с Ман.Сити.Барселону нужен тренер создающий.
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mazahir
1487341018
Лео не может подписать новый контракт с Барсой потому,что не определились в сумме денег. И( по слухам) он звонит Хосепу и просит его вернуться,ибо понимает,что с такой игрой Барсы, цена его может упасть...экономика...
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marslond
1487341610
После каждого влёта 4:0 будет просить вернуться? Пеп ясно дал понять, что отработае контракт с Сити. Куман в данный момент подходящий вариант для Барсы. Ему Месси должен позвонить)))
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qw3rty33
1487380010
это фигня... не поможет
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