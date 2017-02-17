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    Месси уговаривает Гвардиолу вернуться в «Барселону»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси хочет, чтобы каталонский клуб возглавил главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

    Сообщается, что аргентинский форвард контактировал с 46-летним специалистом после поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов от «ПСЖ» (0:4). Месси пытался убедить испанского тренера вернуться в стан сине-гранатовых.

    Напомним, что Гвардиола возглавлял «Барселону» с 2008 по 2012 год. Под его руководством команда трижды выигрывала чемпионат Испании, а также два раза побеждала в Лиге чемпионов.

    Источник: The Sun

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    17.02.2017 15:21
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +98

      qw3rty33 18 февраля 2017, 04:06

      это фигня... не поможет

      0
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 17 февраля 2017, 20:03

      Солидарен с теми кто написал что не надо возвращать Пепа! Ибо Райкард положил фундамент и поднял ту Барсу которая рвала всех подряд в течении нескольких лет!!! Нам нужен тренер как Конте, Клопп, то есть более агрессивные тренеры!!!

      0
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      Рейтинг: +33

      ruslankarakol 17 февраля 2017, 18:09

      если будет 0/4 всегда будут звать

      0
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      Рейтинг: +353

      Rebrova 17 февраля 2017, 17:39

      Поздно

      0
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      Рейтинг: +86

      Хотел же ставить на ничью 17 февраля 2017, 17:29

      Гвардиола теперь из Англии не уйдет.

      0
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      Рейтинг: +1381

      marslond 17 февраля 2017, 17:26

      После каждого влёта 4:0 будет просить вернуться? Пеп ясно дал понять, что отработае контракт с Сити. Куман в данный момент подходящий вариант для Барсы. Ему Месси должен позвонить)))

      2
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      Рейтинг: +57

      mazahir 17 февраля 2017, 17:16

      Лео не может подписать новый контракт с Барсой потому,что не определились в сумме денег.
      И( по слухам) он звонит Хосепу и просит его вернуться,ибо понимает,что с такой игрой Барсы, цена его может упасть...экономика...

      1
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      Рейтинг: +617

      nelez 17 февраля 2017, 17:16

      Пеп ничего не сможет сделать с барсой.В 2008-2012 гг он достиг успехов благодаря команды созданной Райкардом. Команда была то что надо , играл на инерции.Уничтожил он ту барселону.Потом за 2 года уничтожил Баварию.А Ман.Сити не барселона и не Бавария-всего полгода хватило Пепу разобраться с Ман.Сити.Барселону нужен тренер создающий.

      3
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      Рейтинг: +31

      the eternal knight > DeStar 17 февраля 2017, 17:59

      он имел ввиду убил,разрушил,уничтожил,аннигилировал

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 17 февраля 2017, 16:43

      Месси президент Барсы?

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      Рейтинг: +789

      Jenea83 17 февраля 2017, 16:39

      Пеп вернется в барсу, но не факт что в качестве тренера

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