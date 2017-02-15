Арустамян считает, что Лигу чемпионов может выиграть любая команда плей-офф, кроме «Лестера»

Телекомментатор Нобель Арустамян высказал мнение о возможном победителе текущего розыгрыша Лиги чемпионов. По мнению Арустамяна, победить в соревновании может любая команда плей-офф, за исключением «Лестера», а фаворитом является «Ювентус».

«Мне кажется, у «Ювентуса» есть перспективы в данной Лиге чемпионов. Но у команды и есть очевидные проблемы в центре поля. Команда обладает отличительной атакой, но есть серьезные проблемы в центре. Эту Лигу чемпионов может выиграть любая команда, которая вышла в плей-офф, кроме «Лестера». Если дальше «Ювентусу» попадет условно вчерашний «ПСЖ», то, думаю, будут серьезные проблемы и именно в центре поля», – сказал Арустамян.

Напомним, в рамках 1/8 финала английский клуб встретится с «Севильей».