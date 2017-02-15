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    Арустамян считает, что Лигу чемпионов может выиграть любая команда плей-офф, кроме «Лестера»

    Телекомментатор Нобель Арустамян высказал мнение о возможном победителе текущего розыгрыша Лиги чемпионов. По мнению Арустамяна, победить в соревновании может любая команда плей-офф, за исключением «Лестера», а фаворитом является «Ювентус».

    «Мне кажется, у «Ювентуса» есть перспективы в данной Лиге чемпионов. Но у команды и есть очевидные проблемы в центре поля. Команда обладает отличительной атакой, но есть серьезные проблемы в центре. Эту Лигу чемпионов может выиграть любая команда, которая вышла в плей-офф, кроме «Лестера». Если дальше «Ювентусу» попадет условно вчерашний «ПСЖ», то, думаю, будут серьезные проблемы и именно в центре поля», – сказал Арустамян.

    Напомним, в рамках 1/8 финала английский клуб встретится с «Севильей».

    Источник: Спорт FM

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    15.02.2017 20:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 16 февраля 2017, 11:32

      Это шутка ?

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      Рейтинг: +147

      aguila_real 16 февраля 2017, 00:50

      теперь уже не любая)

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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 15 февраля 2017, 23:44

      надо бы несколько ПИСХУАНОВ лестеру ,бэз смазки

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