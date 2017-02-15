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    Ари не сыграет против «Фенербахче», игрок может перейти в китайский клуб

    Нападающий «Краснодара» Ари не примет участия в матче 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче». В ближайшее время футболист может покинуть команду.

    «Агент Ари ищет варианты в других клубах. Если будут достойные для футболиста варианты, то он уйдет, а к этому матчу он не готовится», — сказал главный тренер «быков» Игорь Шалимов.

    Интерес к форварду проявляет «Хэнань Цзянье», занимающий пятое место в турнирной таблице китайской Суперлиги.

    В шести матчах группового этапа Лиги Европы бразилец забил два гола.

    «Краснодар» примет «Фенербахче» завтра в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию встречи.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.02.2017 13:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 15 февраля 2017, 18:36

      что там.уские станок запустили печатный

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 февраля 2017, 16:28

      Деньги решают всё и в футболе тоже.

      0
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      Рейтинг: +1168

      Argon 15 февраля 2017, 14:00

      Устроили ромашку, уйдет-не уйдет ...

      0
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