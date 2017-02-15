Ари не сыграет против «Фенербахче», игрок может перейти в китайский клуб

Нападающий «Краснодара» Ари не примет участия в матче 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче». В ближайшее время футболист может покинуть команду.

«Агент Ари ищет варианты в других клубах. Если будут достойные для футболиста варианты, то он уйдет, а к этому матчу он не готовится», — сказал главный тренер «быков» Игорь Шалимов.

Интерес к форварду проявляет «Хэнань Цзянье», занимающий пятое место в турнирной таблице китайской Суперлиги.

В шести матчах группового этапа Лиги Европы бразилец забил два гола.

«Краснодар» примет «Фенербахче» завтра в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию встречи.