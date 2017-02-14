Балашов: «Арсенал» расторг контракты с восемью игроками»

В руководстве тульского «Арсенала» заявили, что на данный момент клуб расторг контракты с восемью игроками. Ранее сообщалось, что у клуба нет денег для покупки новичков зимнее трансферное окно.

«Арсенал» расторг контракты уже со многими футболистами. Это Хызыр Аппаев, Роман Герус, Андрей Горбанец, Игорь Калешин, Сергей Маслов, Руслан Мухаметшин, Дмитрий Смирнов, Александр Шешуков. Браун Форбс и Александр Горбатюк находятся на просмотре, один – в «Кайрате», другой – в Томске», – заявил генеральный директор «канониров» Дмитрий Балашов.