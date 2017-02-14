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    Балашов: «Арсенал» расторг контракты с восемью игроками»

    В руководстве тульского «Арсенала» заявили, что на данный момент клуб расторг контракты с восемью игроками. Ранее сообщалось, что у клуба нет денег для покупки новичков зимнее трансферное окно.

    «Арсенал» расторг контракты уже со многими футболистами. Это Хызыр Аппаев, Роман Герус, Андрей Горбанец, Игорь Калешин, Сергей Маслов, Руслан Мухаметшин, Дмитрий Смирнов, Александр Шешуков. Браун Форбс и Александр Горбатюк находятся на просмотре, один – в «Кайрате», другой – в Томске», – заявил генеральный директор «канониров» Дмитрий Балашов.

    Источник: Р-Спорт

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    14.02.2017 17:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 14 февраля 2017, 18:26

      Толковых только все нет... может их в молодежной команде поискать или в Арсенале 2

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      Рейтинг: +145

      evgeniykaras 14 февраля 2017, 18:16

      Ну собственно можно сказать что это ветераны практически всем игрокам за тридцать, так что все тренерский штаб делает правильно первая часть чемпионата показала что толку от них нет!

      1
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд > evgeniykaras 14 февраля 2017, 18:47

      А половина из них вообще ни одного матча за основу не провела.

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская > Томь вперёд 15 февраля 2017, 03:52

      Да нет, не половина, только Маслов из-за травмы ни разу не вышел на поле

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