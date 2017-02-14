Симонян: «В Лиге чемпионов у меня нет фаворита»

Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян отметил, что на стадии плей-офф Лиги чемпионов он не отдает предпочтения ни одному из клубов.

«Сегодня начинается футбольный сезон. Понятно, что в Европе он уже начался, но матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы – другое дело. В Лиге чемпионов у меня фаворитов нет. Стараюсь ни за какой конкретный клуб не болеть, а просто наслаждаться красивым футболом.

Лига чемпионов стартует сегодня, но самое главное для меня – Лига Европы, в которой играют российские клубы. Я буду болеть за все наши команды. Желаю им всем побед», – заявил Симонян.

Напомним, сегодня пройдут первые два матча 1/8 финала: «ПСЖ» – «Барселона»; «Бенфика» – «Боруссия» Дортмунд.