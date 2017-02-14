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    Симонян: «В Лиге чемпионов у меня нет фаворита»

    Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян отметил, что на стадии плей-офф Лиги чемпионов он не отдает предпочтения ни одному из клубов.

    «Сегодня начинается футбольный сезон. Понятно, что в Европе он уже начался, но матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы – другое дело. В Лиге чемпионов у меня фаворитов нет. Стараюсь ни за какой конкретный клуб не болеть, а просто наслаждаться красивым футболом.

    Лига чемпионов стартует сегодня, но самое главное для меня – Лига Европы, в которой играют российские клубы. Я буду болеть за все наши команды. Желаю им всем побед», – заявил Симонян.

    Напомним, сегодня пройдут первые два матча 1/8 финала: «ПСЖ»«Барселона»; «Бенфика»«Боруссия» Дортмунд.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.02.2017 12:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 14 февраля 2017, 15:48

      за зрелищный и красивый футбол надо болеть ! урра! лч начинается!

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 14 февраля 2017, 13:22

      Долго ещё Н.Симонян не будет болеть в ЛЕ и тем более в ЛЧ ни за кого, т.к. он болеет за Спартак.

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > vladimir-7 14 февраля 2017, 13:50

      Может и недолго...

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