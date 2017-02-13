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    Карпин примет участие в Кубке Легенд-2017

    Экс-главный тренер «Спартака» и «Армавира» Валерий Карпин примет участие в традиционном Кубке Легенд, информирует официальный сайт соревнований.

    Помимо 48-летнего специалиста цвета сборной России будут защищать Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Евгений Алдонин, Константин Головской, Дмитрий Хлестов, Константин Зырянов, Олег Корнаухов, Алексей Смертин и Александр Филимонов.

    Турнир состоится в Москве с 18 по 19 февраля. Место проведения – дворец спорта «Мегаспорт». Соперниками россиян по группе станут Голландия и сборная Звезд футбола. В другом трио сыграют Германия, Португалия и Италия.

    Напомним, что российская команда становилась победителями во всех розыгрышах турнира, проводящегося с 2009 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.02.2017 14:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 13 февраля 2017, 15:56

      легендища

      0
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 13 февраля 2017, 14:54

      а че Лоськова не позвали, например?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +91

      Godric > Karpathian 13 февраля 2017, 15:09

      И без него сборная России выиграет

      0
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