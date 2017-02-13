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Карпин примет участие в Кубке Легенд-2017

13 февраля 2017, 14:18
3

Экс-главный тренер «Спартака» и «Армавира» Валерий Карпин примет участие в традиционном Кубке Легенд, информирует официальный сайт соревнований.

Помимо 48-летнего специалиста цвета сборной России будут защищать Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Евгений Алдонин, Константин Головской, Дмитрий Хлестов, Константин Зырянов, Олег Корнаухов, Алексей Смертин и Александр Филимонов.

Турнир состоится в Москве с 18 по 19 февраля. Место проведения – дворец спорта «Мегаспорт». Соперниками россиян по группе станут Голландия и сборная Звезд футбола. В другом трио сыграют Германия, Португалия и Италия.

Напомним, что российская команда становилась победителями во всех розыгрышах турнира, проводящегося с 2009 года.

Источник: Бомбардир.ру
Россия Карпин Валерий
Комментарии (3)
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Karpathian
1486986845
а че Лоськова не позвали, например?
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Cant Stop
1486990566
легендища
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