Карпин примет участие в Кубке Легенд-2017

Экс-главный тренер «Спартака» и «Армавира» Валерий Карпин примет участие в традиционном Кубке Легенд, информирует официальный сайт соревнований.

Помимо 48-летнего специалиста цвета сборной России будут защищать Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Евгений Алдонин, Константин Головской, Дмитрий Хлестов, Константин Зырянов, Олег Корнаухов, Алексей Смертин и Александр Филимонов.

Турнир состоится в Москве с 18 по 19 февраля. Место проведения – дворец спорта «Мегаспорт». Соперниками россиян по группе станут Голландия и сборная Звезд футбола. В другом трио сыграют Германия, Португалия и Италия.

Напомним, что российская команда становилась победителями во всех розыгрышах турнира, проводящегося с 2009 года.