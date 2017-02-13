Конте не торопится думать о чемпионстве

Напоминает Клаудио Раньери в прошлом сезоне.
Главный тренер «Челси» Антонио Конте считает, что до окончания чемпионата осталось еще довольно много игр, чтобы чувствовать себя расслабленными на вершине турнирной таблицы.
«До конца чемпионата еще 13 игр, и если кто-то считает, что борьба за победу уже закончилась, он ошибается. На титул претендуют сразу шесть команд, и до конца сезона может случиться все что угодно. Мы должны продолжать работать и стараться выигрывать такие матчи, как сегодня. Я доволен отношением игроков к делу и их стремлением побеждать, но такие потери могут случиться в любой момент.
Мы должны думать только о своей задаче и не оглядываться на других. Мы нацелены добиться серьезных целей в этом сезоне. Сначала необходимо выигрывать свои матчи и лишь после этого можно задумываться о результатах соперников.
Мы стремимся побеждать в каждом матче, но необходимо понимать, что иногда бывают очень сложные игры. Я расстроен, что мы потеряли очки, но доволен работой, целеустремленностью и стремлением победить моих футболистов», – сказал Конте.
Матч 25-го тура английской Премьер-лиги «Бернли» – «Челси» закончился со счетом 1:1. Лондонцы продолжают возглавлять турнирную таблицу с 60 очками.