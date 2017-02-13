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    Конте не торопится думать о чемпионстве

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте считает, что до окончания чемпионата осталось еще довольно много игр, чтобы чувствовать себя расслабленными на вершине турнирной таблицы.

    «До конца чемпионата еще 13 игр, и если кто-то считает, что борьба за победу уже закончилась, он ошибается. На титул претендуют сразу шесть команд, и до конца сезона может случиться все что угодно. Мы должны продолжать работать и стараться выигрывать такие матчи, как сегодня. Я доволен отношением игроков к делу и их стремлением побеждать, но такие потери могут случиться в любой момент.

    Мы должны думать только о своей задаче и не оглядываться на других. Мы нацелены добиться серьезных целей в этом сезоне. Сначала необходимо выигрывать свои матчи и лишь после этого можно задумываться о результатах соперников.

    Мы стремимся побеждать в каждом матче, но необходимо понимать, что иногда бывают очень сложные игры. Я расстроен, что мы потеряли очки, но доволен работой, целеустремленностью и стремлением победить моих футболистов», – сказал Конте.

    Матч 25-го тура английской Премьер-лиги «Бернли» – «Челси» закончился со счетом 1:1. Лондонцы продолжают возглавлять турнирную таблицу с 60 очками.

    Источник: ФК «Челси»

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    13.02.2017 07:16
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 13 февраля 2017, 10:08

      Напоминает Клаудио Раньери в прошлом сезоне.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 13 февраля 2017, 09:48

      Скромно!

      0
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