Конте не торопится думать о чемпионстве

Главный тренер «Челси» Антонио Конте считает, что до окончания чемпионата осталось еще довольно много игр, чтобы чувствовать себя расслабленными на вершине турнирной таблицы.

«До конца чемпионата еще 13 игр, и если кто-то считает, что борьба за победу уже закончилась, он ошибается. На титул претендуют сразу шесть команд, и до конца сезона может случиться все что угодно. Мы должны продолжать работать и стараться выигрывать такие матчи, как сегодня. Я доволен отношением игроков к делу и их стремлением побеждать, но такие потери могут случиться в любой момент.

Мы должны думать только о своей задаче и не оглядываться на других. Мы нацелены добиться серьезных целей в этом сезоне. Сначала необходимо выигрывать свои матчи и лишь после этого можно задумываться о результатах соперников.

Мы стремимся побеждать в каждом матче, но необходимо понимать, что иногда бывают очень сложные игры. Я расстроен, что мы потеряли очки, но доволен работой, целеустремленностью и стремлением победить моих футболистов», – сказал Конте.

Матч 25-го тура английской Премьер-лиги «Бернли» – «Челси» закончился со счетом 1:1. Лондонцы продолжают возглавлять турнирную таблицу с 60 очками.